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El prontuario de alias Botija, del Tren de Aragua, quien gritó “me quieren matar” cuando lo extraditaron

Esta persona había sido capturada en abril de 2024 mientras viajaba en un bus por Popayán, en el Cauca.

  • Alias Botija fue extraditado a Chile para responder por el crimen de un policía. Foto: Policía Nacional
    Alias Botija fue extraditado a Chile para responder por el crimen de un policía. Foto: Policía Nacional
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 33 minutos
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El 23 de abril de 2024, en un bus que cruzaba Popayán, se marcó el final de una huida de 13 días. En uno de los asientos del vehículo no viajaba un pasajero común, sino el criminal más buscado por Chile en ese momento.

Agentes de Policía, alertados por una circular roja de Interpol, detuvieron el vehículo y arrestaron a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, extraditado al país latinoamericano este jueves dos años después de esa detención.

El operativo de extradición estuvo marcado por un momento de tensión cuando el capturado forcejeó con los oficiales mientras era trasladado al avión con destino a Chile y gritó “me quieren matar, me quieren matar”, tras negarse a firmar los documentos del trámite.

Su plan, antes de ser detenido en 2024, eran ambicioso: llegar a Santa Marta para cruzar a Venezuela y seguir en la huida.

El presidente Gustavo Petro, entonces, anunció que el capturado iba ser entregado a las autoridades chilenas para que responda por el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez.

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La ministra chilena Camila Vallejo subrayó que, al no tener Orozco nacionalidad colombiana, se esperaba que el proceso de extradición fuera expedito para garantizar que no hubiera impunidad.

Una carrera delictiva bajo el radar

Para entender cómo ‘Botija’ llegó a ese punto, hay que retroceder a 2023.

De acuerdo con reportes de las autoridades chilenas, su carrera criminal en ese país comenzó con delitos que la justicia inicialmente subestimó.

En marzo de 2023, fue detenido por conducir un vehículo robado, quedando bajo arresto domiciliario. Apenas dos meses después, en mayo, volvió a ser apresado por receptación de especies.

Pese a su reincidencia, se le otorgó arraigo nacional y firma mensual, una especie de compromisos ante las autoridades chilenas, medidas que vulneró sistemáticamente para escalar en su peligrosidad.

Orozco, aprovechando esas gabelas, se integró en las filas de “Los Piratas de Aragua”, una facción delictiva vinculada al Tren de Aragua.

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Bajo esta estructura criminal, se le vincula con una escalada de violencia brutal: desde la participación en un doble homicidio en Rinconada de Maipú a finales de 2023 —donde ejecutaron a miembros de su propia banda— hasta ser parte de la red de apoyo logístico en el mediático secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El crimen por el que fue extraditado desde Colombia

La noche del 10 de abril de 2024 marcó un punto de no retorno para alias Botija. En la comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile, el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, de 27 años, se encontraba de permiso junto a su familia cuando intentó repeler un asalto cometido por la banda de Orozco. El oficial fue acribillado.

Las investigaciones de la Fiscalía chilena identificaron a ‘Botija’ no solo como un cómplice, sino como el autor material de los disparos que terminaron con la vida del policía.

Mientras el país lloraba al oficial (ascendido póstumamente a suboficial mayor), Orozco iniciaba una fuga transnacional calculada.

Sánchez Soto llevaba 10 años en Carabineros, había sido ascendido en 2020 y acumulaba 14 felicitaciones en su hoja de vida.

Tras el asesinato, alias Botija escapó primero hacia Rancagua, regresó a Santiago y luego se movió hacia el norte de Chile, hasta La Serena. En esta ciudad utilizó una de sus múltiples identidades falsas: Yendris Segundo Paz Pérez.

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Utilizando pasos fronterizos no habilitados en Colchane, logró salir de Chile hacia Bolivia (Oruro). Su travesía continuó por Perú y luego hacia Ecuador, donde los equipos de investigación criminal de Carabineros (OS-9) lograron rastrearlo en la ciudad de Huaquillas.

Después de eso ingresó a Colombia portando incluso una identificación colombiana cuya autenticidad quedó en duda. Hoy, ‘Botija’ se encuentra bajo custodia en Chile tras su extradición desde Colombia con apoyo de la Interpol y la Policía de Investigaciones, PDI, de ese país.

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