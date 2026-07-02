El prontuario de alias Botija, del Tren de Aragua, quien gritó “me quieren matar” cuando lo extraditaron

El 23 de abril de 2024, en un bus que cruzaba Popayán, se marcó el final de una huida de 13 días. En uno de los asientos del vehículo no viajaba un pasajero común, sino el criminal más buscado por Chile en ese momento.
Agentes de Policía, alertados por una circular roja de Interpol, detuvieron el vehículo y arrestaron a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, extraditado al país latinoamericano este jueves dos años después de esa detención.
El operativo de extradición estuvo marcado por un momento de tensión cuando el capturado forcejeó con los oficiales mientras era trasladado al avión con destino a Chile y gritó “me quieren matar, me quieren matar”, tras negarse a firmar los documentos del trámite.