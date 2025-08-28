Este es el artista peruano que transforma los velorios en fiesta cantando reguetón en Perú: tiene agenda llena hasta octubre

En un giro inesperado a lo que es una tradición fúnebre, un joven del Callao, en Perú, identificado como Cristian Huancahuari y apodado como “El Cangri del Callao”, ha revolucionado las redes sociales con un peculiar emprendimiento: animar velorios con música de reguetón.
Su innovadora y peculiar propuesta le ha dado la vuelta al mundo durante los últimos días a través de sus videos publicados principalmente en su perfil de TikTok, ya que desafía la tristeza convencional, buscando transformar el luto en una celebración de la vida.