Asesinaron a futbolista Mario Pineida en Ecuador; fue compañero de Jhon Arias en Fluminense

El defensor ecuatoriano Mario Pineida, del club Barcelona S.C. del puerto de Guayaquil, foco de la violencia de bandas del narcotráfico en Ecuador, fue asesinado a tiros este miércoles en un nuevo ataque contra futbolistas en la nación vecina, informó la policía local. Lea aquí: Once días duró el infierno de joven paisa secuestrada en Ecuador por un hombre que conoció en una discoteca en Medellín En septiembre pasado, tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas. Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

En el norte de Guayaquil “se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego”, señaló la policía a la prensa. El jugador, quien estaba acompañado de su pareja y su madre, fue atacado por dos sicarios cuando se encontraba en una carnicería. Los atacantes se movilizaban en motocicletas, según el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona. En video: Un muerto y varios heridos dejó fuerte explosión de un carro bomba en Ecuador Previamente, el Barcelona había indicado por la red social X que fue “notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, añadió. El elenco Torero pidió a la afición “elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia”.

‘Pitbull’ Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años, en ese club fue compañero del colombiano Jhon Arias, hoy en el Wolverhampton de Inglaterra. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó, también en X que “condena la violencia”.