Mansiones, carros y rifas: así lavan dinero los influencers en Colombia, Brasil y México

Las redes sociales dejaron de ser solo una vitrina de fama y consumo; ahora también son, según una investigación de InSight Crime, un terreno fértil para mover dinero de origen ilícito.
El mecanismo es sencillo de entender, aunque difícil de rastrear. Los influencers reciben ingresos por publicidad, donaciones, colaboraciones y rifas, fuentes de plata que casi nunca se auditan a fondo. En ese vacío, el lujo ostentoso, como carros, mansiones, y joyas, genera sospecha porque hace parte del relato de éxito y vida ostentosa que consume la audiencia en redes sociales.
Esa normalización es, precisamente, la clave del fenómeno, que cuando la sociedad acepta sin preguntas que un creador de contenido tenga una vida de opulencia, el origen del dinero desaparece del debate público.
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