Irán bombardea a refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo

El humo negro elevándose sobre la refinería de Ras Tanura, en el este de Arabia Saudita, marcó un nuevo capítulo en la escalada regional que ya golpea con fuerza a los mercados internacionales, teniendo en cuenta que esta sede tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

Trabajadores evacuaron el área alrededor de la refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, mientras columnas de humo salían de las instalaciones tras un ataque con drones atribuido a Irán. La petrolera estatal saudí cerró temporalmente la planta como medida preventiva.

La televisión estatal saudí informó la decisión citando una “fuente oficial” y aseguró que no hubo víctimas.

Según confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado difundido por la agencia oficial SPA, los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas cayeron en las inmediaciones de la instalación, provocando “un pequeño fuego” y daños menores.

El Ministerio de Energía saudí detalló en otro comunicado que algunas “unidades operativas” fueron clausuradas de forma preventiva y subrayó que el suministro de petróleo y derivados a los mercados locales no se vio afectado.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron humo brotando desde la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.

