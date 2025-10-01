x

Caso B King y Regio Clown: revelan el historial criminal y lujos de vivienda ligada al crimen de los colombianos en México

La vivienda, en donde se hallaron varios vehículos y lujos, estuvo relacionada con dos feminicidios en México.

    La investigación por el asesinato de B King y Regio Clown apunta a una propiedad en Texcoco, Estado de México, donde se ocultaba el vehículo en el que viajaban los artistas colombianos. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 29 minutos
El asesinato de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown sigue revelando detalles y pistas sobre cómo se habría ejecutado el crimen en México.

Ambos jóvenes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la capital mexicana y seis días después, el 22, sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán.

En el marco de la investigación coordinada por autoridades mexicanas y colombianas, los agentes localizaron la vivienda en la que habrían permanecido secuestrados y el vehículo en el que se desplazaban: un Mercedes-Benz de color gris.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del medio Telediario México, las víctimas salieron de la exclusiva colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para encontrarse con un hombre conocido como “El Comandante”.

El recorrido de B King y Regio Clown terminó en Iztapalapa y, posteriormente, en un predio de Texcoco, donde fueron retenidos durante varias horas antes de ser asesinados. Según la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, se corroboró que los jóvenes habían salido de la capital en dirección al Estado de México y que sus cuerpos aparecieron días después en Cocotitlán.

Se reveló que el inmueble contaba con una cochera subterránea de 20 metros de pendiente, donde las autoridades hallaron oculto el Mercedes-Benz, además de una camioneta Volkswagen Tiwana con placas RBD 879E y una motocicleta de baja cilindrada.

La propiedad está ubicada en un sector alejado y de difícil acceso, sin vías pavimentadas y calles de tierra con maleza y basura alrededor.

Según la prensa mexicana, este terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados ya había sido investigado en 2020 por sus nexos con actividades criminales.

En su interior había lujos como jacuzzi, televisión satelital y más de cinco habitaciones, y sus antiguos ocupantes eran una familia señalada por robo, extorsión, estafa, narcomenudeo y otros delitos.

Lea también: Hermano de Regio Clown revela detalles del DJ tras el asesinato: “Hace 4 años se fue a vivir a México”

El lugar también había sido asegurado en 2022, cuando allí se registraron dos feminicidios. Vecinos de la zona declararon que quienes lo habitaban solían portar armas.

Hoy la propiedad tiene un nuevo dueño, cuya identidad ya está bajo investigación, pues el vehículo en el que viajaban B King y Regio Clown apareció escondido en su garaje.

Las pesquisas buscan establecer si la casa fue nuevamente utilizada como refugio criminal y quiénes están detrás del doble asesinato.

Relacionado: Madre de B King, el músico colombiano asesinado en México, habló sobre el caso de su hijo: “Intentan ensuciar su memoria”

