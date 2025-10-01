Caso B King y Regio Clown: revelan el historial criminal y lujos de vivienda ligada al crimen de los colombianos en México

El asesinato de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown sigue revelando detalles y pistas sobre cómo se habría ejecutado el crimen en México.
Ambos jóvenes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la capital mexicana y seis días después, el 22, sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán.
En el marco de la investigación coordinada por autoridades mexicanas y colombianas, los agentes localizaron la vivienda en la que habrían permanecido secuestrados y el vehículo en el que se desplazaban: un Mercedes-Benz de color gris.
De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del medio Telediario México, las víctimas salieron de la exclusiva colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para encontrarse con un hombre conocido como “El Comandante”.