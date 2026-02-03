Gobierno de EE. UU. arremetió contra Bad Bunny por sus críticas en los Grammy y a pocos días del Super Bowl

De nuevo, los comentarios de Bad Bunny volvieron a retumbar en la Casa Blanca. Y es que la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra el artista puertorriqueño luego de que este criticara la política antiinmigrante que adelanta el gobierno federal, y a los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) cuando recibió sus premios Grammy el pasado domingo en Los Ángeles.
“Es irónico y sencillamente triste ver a personas que tienen seguridad privada, que gastan millones de dólares en protección, intentando demonizar de nuevo a los agentes que trabajan para cumplir las leyes del Gobierno”, reprochó la portavoz en declaraciones a la prensa sobre lo que dijo el Conejo malo en la gala, en la que la mayoría de los artistas criticaron la fuerza desmedida del ICE en sus redadas migratorias.