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“Una competencia entre Estados Unidos y China por la IA no tendría un ganador”: Bernie Sanders

El senador estadounidense se sumó a las voces que piden crear protocolos que regulen el avance de la IA.

  • Bernie Sanders es considerado uno de los pilares del actual partido Demócrata. Foto: Afp.
    Bernie Sanders es considerado uno de los pilares del actual partido Demócrata. Foto: Afp.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El senador estadounidense Bernie Sanders advirtió que la carrera entre países para desarrollar inteligencia artificial avanzada se está convirtiendo en un riesgo que requiere acuerdos internacionales. En declaraciones recogidas por TMZ, Sanders planteó que Estados Unidos y China deberían negociar una pausa en el desarrollo de la superinteligencia y buscar un acuerdo para prohibirla.

Siga leyendo: CEO de Anthropic pide bajar el ritmo al desarrollo de la IA: “podría superar nuestra capacidad de controlarla”

Sanders fue consultado sobre las posibles consecuencias de que China superara a Estados Unidos en el desarrollo de sistemas de superinteligencia. Su respuesta, según TMZ, fue que un escenario de ese tipo no tendría un ganador.

El senador propuso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, aprovechen su próxima reunión para abordar el tema y establecer límites al desarrollo de inteligencia artificial avanzada.

La propuesta enfrenta, sin embargo, un problema de cumplimiento. Ante la pregunta sobre quién garantizaría que ambos países respetaran un eventual acuerdo, Sanders recordó los pactos alcanzados durante la Guerra Fría entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. Aunque ambos líderes desconfiaban mutuamente, señaló, lograron negociar acuerdos relacionados con las armas nucleares.

Sanders también sostuvo que un pacto exclusivamente entre Washington y Pekín no sería suficiente si otros países continúan desarrollando estas tecnologías sin restricciones. Por eso, planteó que la respuesta debe involucrar a la comunidad internacional.

Sus declaraciones se producen en medio de advertencias de especialistas sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad nuclear y, en escenarios extremos, para la supervivencia humana.

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Preguntas y respuestas

¿Qué propone Bernie Sanders para controlar el desarrollo de la superinteligencia artificial?
Bernie Sanders propone que Estados Unidos y China negocien una pausa en el desarrollo de la superinteligencia y busquen un acuerdo para prohibirla.
¿Por qué Bernie Sanders quiere que Estados Unidos y China negocien sobre la inteligencia artificial?
Sanders considera que la competencia entre países por desarrollar inteligencia artificial avanzada se está convirtiendo en un riesgo que requiere acuerdos internacionales.
¿Qué deberían discutir Donald Trump y Xi Jinping sobre inteligencia artificial?
Sanders planteó que Trump y Xi Jinping aprovechen su próxima reunión para negociar límites al desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, incluida una pausa en el desarrollo de la superinteligencia.
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