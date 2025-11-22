Bolsonaro reconoció que usó soldador para romper tobillera electrónica en detención

Tras varios meses de arresto domiciliario, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue puesto en prisión preventiva el sábado tras intentar abrir su tobillera electrónica con un soldador. Afirma que fue por curiosidad, pero las autoridades lo acusan de intentar fugarse.
El líder ultraderechista (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
Le puede interesar: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear el asesinato del presidente Lula.
Desde agosto cumplía prisión domiciliaria preventiva en su casa en un condominio de Brasilia, monitoreado con una tobillera electrónica. El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes ordenó el sábado su traslado a la cárcel ante indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga”, según la decisión obtenida por la AFP.
En la madrugada del sábado Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, que ocurriría en la tarde aprovechando una manifestación convocada frente a su residencia por el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor.
El propio Bolsonaro admitió haber quemado la tobillera electrónica con un soldador, según el video de la inspección que ocurrió en la madrugada al saltar la alarma del dispositivo, divulgado por la corte suprema.