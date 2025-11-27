x

Familia de Bruce Willis donará su cerebro para apoyar estudios sobre la demencia: “el legado transciende”

De acuerdo con la esposa del reconocido y ahora exactor estadounidense, esta decisión podría ser clave para desvelar alteraciones en el cerebro que hoy son complejas de identificar en vida.

  La esposa de Willis explicó que, aunque el lenguaje "se le está yendo", la familia ha encontrado maneras distintas de comunicarse con él. FOTO: AFP
    La esposa de Willis explicó que, aunque el lenguaje “se le está yendo”, la familia ha encontrado maneras distintas de comunicarse con él. FOTO: AFP
  Walter Bruce Willis es un actor retirado, productor y músico estadounidense, con una trayectoria en la industria desde los años 80. FOTO: Getty
    Walter Bruce Willis es un actor retirado, productor y músico estadounidense, con una trayectoria en la industria desde los años 80. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

Tras retirarse de las pantallas e iniciar un proceso especializado por su enfermedad, la familia de Bruce Willis, el icónico actor de Hollywood, anunció una decisión que trasciende su carrera cinematográfica: donarán el cerebro del artista tras su fallecimiento.

Esta medida, difícil de tomar por parte de la familia, busca impulsar la investigación médica sobre la demencia frontotemporal (DFT), la enfermedad neurodegenerativa que lo afecta desde 2023, siendo un aporte a la ciencia.

Walter Bruce Willis es un actor retirado, productor y músico estadounidense, con una trayectoria en la industria desde los años 80. FOTO: Getty
Walter Bruce Willis es un actor retirado, productor y músico estadounidense, con una trayectoria en la industria desde los años 80. FOTO: Getty

Un diagnóstico reevaluado

Willis se retiró de la actuación en 2022 luego de ser diagnosticado inicialmente con afasia. Sin embargo, los médicos actualizaron posteriormente su condición a demencia frontotemporal.

Este trastorno provoca un severo deterioro en el lenguaje, la conducta y la personalidad del paciente, por lo que el ahora exactor, vive actualmente en un hogar adaptado a sus necesidades, en donde pasa tiempo son sus seres queridos.

La familia, a través de la esposa del actor, Emma Heming Willis, explicó que la donación permitirá a los especialistas profundizar en el conocimiento de los efectos de la enfermedad, pudiendo ir más allá con el cerebro del actor.

Según Heming Willis, el análisis detallado del cerebro de Bruce podría ser clave para desvelar alteraciones que hoy son complejas de identificar en vida, siendo el punto de partido de ayuda para otros casos.

“El análisis del cerebro podría ayudar a identificar alteraciones como proteínas anormales, cambios estructurales o mutaciones que hoy son difíciles de observar”, aseguró en la publicación de su reciente libro.

A pesar de ser un paso delicado, la familia lo considera esencial para el avance del conocimiento científico a nivel mundial. El libro publicado fue ‘The Unexpected Journey’ (El viaje inesperado), el cual se posicionó como uno de los más vendidos del New York Times.

Un legado más allá de la pantalla

La decisión, que también cuenta con el apoyo de su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas, convirtió una situación personal y dolorosa en un aporte significativo para la comunidad médica actual.

“El legado de Willis trasciende su carrera cinematográfica”, señalaron, al expresar, que este paso busca un impacto positivo, convirtiendo una experiencia difícil en una oportunidad para avanzar en la ciencia

Asimismo, esperan que la alta visibilidad del caso Willis ayude a generar mayor conciencia pública sobre la demencia frontotemporal, una condición debilitante que aún es poco conocida.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué tipo de demencia padece Bruce Willis?
Bruce Willis fue diagnosticado con Demencia Frontotemporal (DFT). Este trastorno neurodegenerativo afecta principalmente las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, la conducta y la personalidad del paciente.
¿Por qué la donación del cerebro es importante para la ciencia?
El análisis post-mortem permitirá a los investigadores profundizar en las causas de la DFT, identificando alteraciones como proteínas anormales o mutaciones que son casi imposibles de observar en pacientes en vida.
¿Qué fue el diagnóstico inicial de Bruce Willis?
Inicialmente, el actor estadounidense fue diagnosticado con afasia en 2022, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. Posteriormente, su condición fue reevaluada y se actualizó a la más grave demencia frontotemporal.
