Cancillería pide a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento de colombianos para la guerra

La Cancillería de Colombia informó este sábado que solicitó formalmente a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento y la vinculación de ciudadanos colombianos a sus Fuerzas Armadas, ante los casos de connacionales que han viajado a esos países para participar en el conflicto que comenzó en 2022. El Gobierno señaló que ha recibido cientos de solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en ambos territorios y advirtió sobre presuntas ofertas laborales utilizadas para facilitar su traslado hacia zonas de combate.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Colombia “no apoya, incentiva ni autoriza” la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales. Además de pedir el cese de la contratación de connacionales, el Gobierno solicitó facilitar el retorno de quienes ya se encuentran vinculados a los ejércitos de Rusia o Ucrania.

Cifras de asistencia consular

Según los registros de la Cancillería, hasta septiembre de 2026 se contabilizan: -863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania. -890 solicitudes de asistencia consular vinculadas con connacionales en Rusia. Los reportes corresponden a diferentes circunstancias. Entre ellas se encuentran colombianos fallecidos, procesos de repatriación de cuerpos y casos en los que las familias decidieron sepultar los restos de sus seres queridos en el exterior. También figuran personas declaradas desaparecidas en combate por las autoridades competentes, así como ciudadanos reportados como desaparecidos por sus familiares sin que exista una confirmación oficial. Los registros incluyen, además, casos de personas detenidas. Las cifras de asistencia consular no corresponden, por sí mismas, a un número de combatientes, debido a que las solicitudes están relacionadas con situaciones y necesidades consulares de distinta naturaleza.

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Investigaciones por presuntas ofertas laborales engañosas

La Cancillería señaló que ha recibido denuncias y testimonios sobre personas naturales y jurídicas que presuntamente ofrecen empleos engañosos y participan en el traslado de colombianos hacia territorios afectados por el conflicto. El Ministerio indicó que ha remitido información a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales en 21 ocasiones, con el propósito de contribuir a las investigaciones sobre estas actividades. De acuerdo con el Gobierno, las ofertas utilizadas para captar a los ciudadanos pueden presentar el viaje como una oportunidad de empleo, pero terminarían vinculándolos con actividades militares en zonas de conflicto.

Medidas de prevención en la expedición de pasaportes

Como parte de las acciones adoptadas, la Cancillería estableció un protocolo de atención preventiva en las sedes donde se expiden pasaportes. El mecanismo busca identificar a las personas que manifiesten su intención de viajar al extranjero con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales. A esta medida se sumaron acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a autoridades territoriales y organismos encargados de prevenir y combatir la trata de personas. El Gobierno también ha advertido sobre los riesgos asociados con aceptar ofertas que puedan conducir a ciudadanos colombianos hacia escenarios de combate, especialmente cuando el desplazamiento se presenta inicialmente como una contratación laboral.

Reclutamiento de extranjeros en medio de la guerra

La solicitud colombiana se suma a llamados realizados por otros países de América Latina y África para que se detenga la incorporación de sus ciudadanos a las fuerzas militares de Rusia y Ucrania. En el caso ruso, la contratación de extranjeros para participar en el conflicto ha sido señalada como una de las vías utilizadas para compensar la falta de personal disponible para el frente y las bajas registradas durante la guerra. Organizaciones de derechos humanos también han denunciado la existencia de redes de captación dirigidas a personas de distintos países y, en particular, a sectores considerados vulnerables. Según esas denuncias, los mecanismos de captación pueden incluir ofertas de trabajo, becas o promesas relacionadas con la obtención de ciudadanía. Ante este panorama, Colombia mantiene solicitudes diplomáticas dirigidas a Rusia y Ucrania para impedir la vinculación de sus nacionales a sus Fuerzas Armadas y facilitar el regreso de quienes ya se encuentran participando en ellas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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