¿Hay colombianos afectados por el terremoto en Venezuela? Cancillería entregó balance de connacionales

Han pasado poco más de doce horas desde que Venezuela sufrió un “doblete” sísmico en sus costas: dos terremotos de 7.5 y 7.1 con profundidad de menos de 10km devastaron las ciudades de La Guaria y Caracas. Las víctimas fatales ascienden a 164 y los heridos a más de 1.000. En medio de aquel contexto, el Gobierno colombiano se pronunció.
El comunicado, publicado por la Cancillería, asegura que no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos que estén en Venezuela y hayan sido afectados o requieran ayuda consular. Además, confirmaron que una delegación de ayuda se encuentra en camino al vecino país.