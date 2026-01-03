x

¿Deporte afectado por captura de Nicolás Maduro? Realización de Vuelta al Táchira, en duda

El certamen de ciclismo está programado para iniciar el 9 de enero. Los organizadores mantienen en pie la carrera, pero todo dependerá de lo que decida el gobierno nacional como también las autoridades del Táchira.

  • La Vuelta al Táchira es una tradicional carrera de Venezuela, su último ganador fue el local Edwin Becerra. FOTO AFP
    La Vuelta al Táchira es una tradicional carrera de Venezuela, su último ganador fue el local Edwin Becerra. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El deporte, en especial el ciclismo, también se podría ver afectado inicialmente después de que el ejército de Estados Unidos capturara este sábado y sacara de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro luego de lanzar un ataque a gran escala contra la nación caribeña.

¿En qué sentido? Con la posible cancelación de la Vuelta al Táchira, certamen que está programado para iniciar su edición 61 este 9 de enero en la ciudad de San Cristóbal y que ha contado con el apoyo del Gobierno de ese país.

Para este domingo también estaba programada la Gran Maratón 12K, en la avenida Urdaneta, en Caracas.

Lea: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Este mismo sábado, el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, indicó que todas las autoridades estarán garantizando la paz y la seguridad de su región. “Denunciamos ante el mundo un ataque criminal contra la República Bolivariana de Venezuela. En estas circunstancias, lealtad absoluta a la constitución, a los principios bolivarianos y fundamentalmente a la paz. Como gobernador del Táchira garantizaré la paz del estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresiones internas o externas venga de donde venga”.

En ese sentido, la prueba ciclística, de 1.500 kilómetros divididos en 10 etapas, y que ya tenía inscritos a 120 ciclistas y a los equipos GW Shimano (Colombia), Pío Rico Cycling Team (Bolivia), la Selección de Cuba, Arenas Tlax (México), entre otros, no tendría el esquema de seguridad necesario para su tranquilo y normal desarrollo.

“Hoy todo es una incógnita, y más porque los eventos deportivos en Venezuela son estatales, del Ministerio del Deporte. Entonces, bajo esa óptica, que se realice esta carrera que está programada tan cerca a lo sucedido con Maduro, es incierto. También, siento que a largo plazo, sus proyectos como Juegos Olímpicos, Panamericanos, entre otros, podrían sufrir algún tropezoncito”, comentó el colombiano Héctor Fabio Arcila, quien en 2025 fue comisario director de la Vuelta al Táchira.

El director deportivo el GW Shimano Erco, Luis Alfonso Cely, indicó que este mismo sábado sostuvo conversación con los directores de la carrera venezolana, quienes le afirmaron que, por el momento, la prueba seguía en pie; no obstante, le agregaron que van a esperar órdenes del Gobierno para ver qué decisión toman.

“El año pasado también había incertidumbre sobre la posible cancelación y al final se llevó a cabo el evento sin problemas. Ellos van a esperar unos dos días para ver si realizan la carrera, por tal motivo nosotros no podemos comprar todavía tiquetes”, empezó diciendo Cely.

El año pasado, en la etapa final del Táchira, uno de sus pupilos, Brandon Rojas, fue el vencedor y fue campeón de los jóvenes.

Siga leyendo: Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York

“Si la organización programa el certamen es porque tiene los recursos y el personal para garantizar su seguridad. Hay que esperar la decisión que tome Colombia frente a la posibilidad de uno salir del país. Vamos a esperar porque también debemos contar con la aprobación de los patrocinadores y personas que están vinculadas al equipo”, finalizó Cely.

La Vuelta al Táchira, que hace parte del calendario UCI América Tour 2.2., la ha ganado Colombia en 18 oportunidades, la última de ellas en 2007 con Hernán Buenahora.

