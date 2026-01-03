¿Deporte afectado por captura de Nicolás Maduro? Realización de Vuelta al Táchira, en duda

El deporte, en especial el ciclismo, también se podría ver afectado inicialmente después de que el ejército de Estados Unidos capturara este sábado y sacara de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro luego de lanzar un ataque a gran escala contra la nación caribeña.

¿En qué sentido? Con la posible cancelación de la Vuelta al Táchira, certamen que está programado para iniciar su edición 61 este 9 de enero en la ciudad de San Cristóbal y que ha contado con el apoyo del Gobierno de ese país.

Para este domingo también estaba programada la Gran Maratón 12K, en la avenida Urdaneta, en Caracas.

Este mismo sábado, el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, indicó que todas las autoridades estarán garantizando la paz y la seguridad de su región. “Denunciamos ante el mundo un ataque criminal contra la República Bolivariana de Venezuela. En estas circunstancias, lealtad absoluta a la constitución, a los principios bolivarianos y fundamentalmente a la paz. Como gobernador del Táchira garantizaré la paz del estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresiones internas o externas venga de donde venga”.

En ese sentido, la prueba ciclística, de 1.500 kilómetros divididos en 10 etapas, y que ya tenía inscritos a 120 ciclistas y a los equipos GW Shimano (Colombia), Pío Rico Cycling Team (Bolivia), la Selección de Cuba, Arenas Tlax (México), entre otros, no tendría el esquema de seguridad necesario para su tranquilo y normal desarrollo.