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Capturaron a reconocido futbolista de la Selección de Costa Rica por presuntamente extorsionar para cobrar deudas

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el jugador de 24 años es vinculado a una red de préstamos “gota a gota”, extorsión y amenazas de muerte. ¿De quién se trata? Esto es lo que se sabe.

  • Solo unas semanas después de defender la camiseta de Costa Rica en la Liga de Naciones, el lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Colprensa
    Solo unas semanas después de defender la camiseta de Costa Rica en la Liga de Naciones, el lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Colprensa
  • Este es el internacional costarricense Carlos Barahona, capturado por al parecer estar envuelto en extorsiones. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
    Este es el internacional costarricense Carlos Barahona, capturado por al parecer estar envuelto en extorsiones. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
  • El lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
    El lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
Agencia AFP
hace 2 horas
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El jugador internacional costarricense Carlos Barahona fue detenido este miércoles 14 de octubre por la policía de su país por presunta extorsión para cobrar deudas, informaron las autoridades tras un operativo.

Barahona, de 24 años y quien juega actualmente en el Club Sport Cartaginés, fue arrestado en la madrugada junto a otras tres personas tras varios allanamientos en la provincia de Cartago, a unos 40 kilómetros al noreste de San José.

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Este es el internacional costarricense Carlos Barahona, capturado por al parecer estar envuelto en extorsiones. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
Este es el internacional costarricense Carlos Barahona, capturado por al parecer estar envuelto en extorsiones. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona

Medios locales publicaron un video donde se ve a la policía derribando la puerta de una casa, que identifican como la vivienda del jugador del Cartaginés de la primera división de la liga costarricense.

Tras el ingreso de los agentes, se escuchan gritos reiterados de “al suelo”. En otras imágenes se ve a los detenidos encapuchados, esposados y metidos en un furgón policial.

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Las autoridades acusan a los arrestados de los delitos de “extorsión, amenazas de muerte y asociación ilícita”, según señaló el Organismo de Investigación Judicial en un mensaje enviado a periodistas.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos realizaban presuntamente “préstamos gota a gota”, que es cuando una persona en situación vulnerable pide prestado a otra sin ningún tipo de contrato y con intereses muy altos.

En muchas ocasiones, esta modalidad, utilizada también por el crimen organizado, termina en amenazas y extorsiones hacia el deudor ante las dificultades de pagar el préstamo y los intereses.

En los allanamientos, la policía encontró “evidencia importante” para la investigación, munición para arma de fuego, marihuana, aparatos electrónicos y otros “indicios de interés”.

El lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona
El lateral del Cartaginés fue detenido tras allanamientos donde las autoridades incautaron municiones, drogas y evidencia que lo liga al crimen organizado. FOTO: Tomada de las redes sociales de @carlosbarahona

Barahona fue convocado por Costa Rica para la pasada fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Disputó su último partido como titular el 27 de septiembre, cuando el combinado tico perdió de visita ante Haití (2-0).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste el delito de “préstamos gota a gota” por el que investigan a Carlos Barahona?
Es una modalidad de financiamiento informal e ilegal en la que se prestan pequeñas sumas de dinero a personas vulnerables, sin contratos ni requisitos formales, pero con tasas de interés excesivamente altas. Debido a la dificultad para pagar los cobros diarios o semanales, los cobradores suelen recurrir a la extorsión, el acoso y las amenazas de muerte.
¿Qué cargos o delitos penales le imputan formalmente al futbolista?
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica lo acusa oficialmente de extorsión, amenazas de muerte y asociación ilícita, al ser presuntamente parte de una estructura dedicada al cobro violento de deudas.
¿Qué elementos o pruebas decomisó la policía durante el allanamiento?
En los operativos realizados en la provincia de Cartago, las autoridades incautaron municiones para armas de fuego, marihuana, dispositivos electrónicos y otros indicios materiales definidos como “evidencia importante” para el expediente judicial.
¿En qué equipo juega actualmente Carlos Barahona y cuál es su trayectoria reciente?
Carlos Barahona es jugador activo del Club Sport Cartaginés, equipo de la Primera División del fútbol costarricense. Además, ha sido internacional con la selección mayor de Costa Rica, donde fue convocado para la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y jugó como titular el 27 de septiembre contra Haití.
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