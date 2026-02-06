Capturaron en Cartagena a un colombiano señalado de matar a vendedor ciego en España: lo habría apuñalado más de 50 veces

La investigación sobre el brutal crimen de Ambrosio González, un querido vendedor de cupones de la Sierra de Cádiz, en España, y quien era ciego, se cerró definitiva y recientemente tras una captura en el Caribe colombiano. Le puede interesar: Tragedia familiar en Australia: padres asesinaron a sus hijos con autismo y luego se quitaron la vida Las autoridades confirmaron la captura en un sector de Cartagena de Indias, Bolívar, de Paulo César Sandoval Picalua, un sujeto sobre quien pesaba una circular roja de Interpol por el asesinato del vendedor de la Once en septiembre de 2025. Esta captura fue el resultado de una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Civil española, luego de investigar varios indicios que llevaron a la captura en suelo nacional.

Momento en que capturaron al colombiano señalado. FOTO: Captura video Policía Nacional

Ahora Sandoval Picalua enfrentará cargos por asesinato con alevosía y ensañamiento, robo con violencia en casa habitada y allanamiento de morada, por lo que estaría sujeto a recibir una pena entre 20 y 50 años de cárcel en España.

Un crimen marcado por el ensañamiento, ¿cómo ocurrió?

Durante la medianoche del pasado sábado 27 de septiembre de 2025, la localidad de Ubrique, en Cádiz, España, quedó conmocionada por la violencia del ataque en contra del vendedor que era “muy querido” por la comunidad. Ambrosio González, una persona con discapacidad visual (ceguera) muy vinculada a las poblaciones de Ubrique y Benaocaz, fue atacado en su domicilio con un arma blanca “sin compasión”, como detallaron las autoridades españolas. El cuerpo presentaba “más de 50 heridas”.

Y es que fuentes oficiales señalaron que la razón principal fue la presunta búsqueda de una caja fuerte dentro del domicilio de González. No obstante, la sevicia del ataque llamó la atención de los investigadores al momento de encontrar el cuerpo. “Según información judicial de las autoridades españolas, el requerido habría ingresado a la vivienda de una persona con discapacidad visual, a quien agredió de manera extremadamente violenta con arma blanca, causándole la muerte, con el presunto propósito de ubicar y acceder a una caja fuerte oculta en el inmueble. La brutalidad del hecho generó profunda conmoción social en la comunidad donde ocurrió”, detalló la policía colombiana. “Nadie mata así, ensañándose tanto con la víctima, para robar dinero, joyas u otros objetos de valor”, enfatizaron las autoridades españolas tras analizar la escena, por lo que insinuaron, al parecer, alguna otra razón por los hechos.

El entorno íntimo del señalado bajo sospecha

La investigación dio un giro determinante al no hallarse signos de violencia en los accesos de la vivienda, lo que dirigió las pesquisas hacia el círculo cercano del fallecido, por lo que creen que le ayudaron a entrar a este hombre. Hasta el momento, el entramado judicial incluye a varios familiares y allegados, como la expareja de la víctima, quien fue arrestada en Cádiz, bajo custodia judicial por el asesinato. Otro fue el hijo de la expareja, que fue capturado en Colombia y está pendiente de extradición. También fue vinculada la madre del sospechoso principal, quien fue detenida como presunta encubridora del hecho, por lo que estarían investigando más a fondo su completa participación en la muerte de González. El caso también puso de relieve la precariedad de la vigilancia en toda esa zona de la Sierra de Cádiz. Los investigadores afirman que, en la noche del suceso, únicamente una patrulla de la Guardia Civil se ocupaba de seis localidades de la región.

Luto en la Sierra de Cádiz por la pérdida de alguien querido por la comunidad

Ambrosio González, de 61 años, era una figura emblemática y querida por todas las personas de la comunidad en la plaza de Misión Rescate, donde solía frecuentar el bar Acapulco, según los testigos. “Era muy querido aquí”, dijeron. El hombre, quien llevaba más de 30 años vendiendo cupones, perdió la vista de un ojo a los 24 años, cuando por accidente se clavó un objeto punzante mientras pelaba un conejo. Años después, según reveló El Mundo, se cayó en su casa y perdió la vista del otro ojo. Su fallecimiento desencadenó un luto en Ubrique, donde las banderas ondearon a media asta. La tragedia se extendió incluso al día de sus exequias: su padre, del mismo nombre, falleció a los 99 años en el velatorio de su propio hijo.

Ambrosio González, de 61 años, era un comerciante ciego querido por la comunidad de Cádiz. FOTO: Tomada de redes sociales