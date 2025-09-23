¡De película! Macron quedó bloqueado en la calle por caravana de Trump y lo llamó: “Está bloqueado por tu culpa”

No es una noticia falsa ni un montaje de la inteligencia artificial. Sucedió en Nueva York mientras varios mandatarios internacionales están de visita en la ciudad estadounidense tras su participación en la Asamblea General de la ONU.
El medio digital francés Brut registró –gracias a su periodista Rémy Buisine– cómo el presidente de su país, Emmanuel Macron, fue detenido brevemente por la policía al paso de la comitiva de Donald Trump. Posteriormente, Macron llamó a Trump, bromeando sobre la situación.