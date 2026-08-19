Cenizas en el Bosque de Fontainebleau

Hace un mes comenzó a arder un museo al aire libre a sesenta kilómetros de París. Un bosque de lienzos, poemas, placas fotográficas y cintas de cine. Un santuario para los románticos de siglo XIX y un paraíso para los pintores naturalistas. El Bosque de Fontainebleau es un mito de areniscas en forma de tortugas, elefantes, perros, un extraño recinto de arenas y abismos, una colección de robles centenarios, álamos y pinos nórdicos que llegaron para la industria maderable. “Un lugar como resumen de todos los lugares posibles”. Sus formas ensoñadas hicieron inevitable el arrebato de los artistas que lo recorrían como cazadores atentos a una iluminación.
Un comodín para simular La Pampa suramericana, los bosques de Bohemia, la histórica Judea, los caminos de Alsacia. Allí se rodaron las grandes superproducciones del cine mudo y películas de aventuras a comienzos del siglo XX: Vida y pasión de Cristo (1906), donde actuaron trescientos extras, Napoleón (1927), una producción que terminó en una épica de diez horas para contar los primeros años del pequeño emperador. Allí fueron también pioneros de la fotografía como Gustave Le Gray y Eugène Cuvelier que llevaban sus trípodes al bosque para que ingresara a sus cámaras.