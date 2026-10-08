¿Por qué ni la guerra frena el auge de la inteligencia artificial y centros de datos en el Golfo Pérsico?

Poco después de que estallara la guerra en el Golfo, drones iraníes atacaron los centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Baréin. A pocos kilómetros de ese zona en riesgo, en Abu Dabi, las grúas siguieron moviéndose.
En ese lugar se levanta el Stargate UAE, un centro de datos de 1 gigavatio (GW) dentro de un campus más grande de 5 gigavatios. Allí, el trabajo “nunca se detuvo”, afirma un ejecutivo de una empresa estatal de inteligencia artificial. La primera fase, de 200 megavatios (MW), está casi terminada.
Un centro de datos es, en términos sencillos, la bodega donde se guarda, procesa y dirigir la información digital, desde la banca y el gobierno electrónico hasta los modelos de inteligencia artificial (IA). Un solo centro de hiperescala para IA puede consumir más de 50 megavatios, según el centro de pensamiento Observer Research Foundation (ORF).
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