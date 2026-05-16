Chernóbil: 40 años después, el átomo no olvida

La madrugada del 24 de febrero de 2022, columnas de tanques y vehículos blindados rusos cruzaron la frontera con Ucrania desde Bielorrusia. Entre sus primeros objetivos no había una ciudad estratégica, un cuartel ni una refinería. Era un lugar que el mundo había aprendido a temer décadas atrás: la zona de exclusión de Chernóbil. Las fuerzas rusas tomaron la central sin combates significativos, en la ruta principal hacia Kiev, como si aquel sitio condenado fuera una ficha más en el tablero de una guerra que apenas comenzaba.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció que la incursión era una declaración de guerra contra Europa. La zona de exclusión no es un monumento ni un parque temático: es una infraestructura activa de contención radiológica cuya interrupción puede tener consecuencias más allá de cualquier conflicto convencional. Entre 400 y 500 soldados rusos quedaron desplegados allí durante semanas. Las estaciones de monitoreo registraron aumentos de radiación, atribuidos al movimiento de vehículos pesados que levantaron polvo radiactivo acumulado durante décadas. Las imágenes de trincheras excavadas dentro de la zona resultaron incomprensibles para científicos y técnicos nucleares: los soldados habían removido tierra contaminada sin protección adecuada.
El 31 de marzo, ante los contraataques ucranianos en torno a Kiev, las fuerzas rusas comenzaron a retirarse. Sus ruedas y orugas esparcieron polvo radiactivo en el camino. Cuando los últimos soldados abandonaron Chernóbil el 2 de abril, los ucranianos encontraron laboratorios de control radiológico desvalijados, sistemas de monitoreo dañados y equipos robados. Los daños de la ocupación se estimaron en cerca de cien millones de euros.
Pero Chernóbil no fue el único reactor en riesgo. Apenas una semana después del inicio de la invasión, las fuerzas rusas capturaron la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Los combates provocaron incendios en instalaciones auxiliares y encendieron las alarmas internacionales. Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, condenó en repetidas ocasiones los ataques contra la planta y confirmó impactos directos sobre uno de sus seis reactores. La amenaza tampoco se detuvo ahí: en febrero de 2025, un dron penetró la estructura de protección que cubre el reactor accidentado de Chernóbil y dañó una contención que el mundo tardó décadas y más de 1.500 millones de euros en construir.
Cuarenta años después de la peor catástrofe nuclear de la historia, el mundo vuelve a mirar hacia Ucrania con la misma angustia de 1986. Para entender por qué ese lugar concentra tanto peso simbólico y colectivo hay que volver a cuando Chernóbil todavía no era el nombre de una catástrofe.
Una promesa construida con uranio y concreto
A comienzos de los años setenta, la Unión Soviética buscaba ampliar su capacidad de generación eléctrica. La zona de Chernóbil reunía condiciones difíciles de ignorar: estaba cerca de grandes centros de consumo energético como Kiev y Minsk, contaba con el agua del río Prípiat y disponía de extensas áreas con baja densidad de población. Pero la decisión de construir allí no respondía solo a criterios técnicos. Para la URSS, la energía nuclear era una demostración de capacidad tecnológica, poder industrial y confianza en el porvenir. Chernóbil debía probar que el socialismo soviético podía domesticar las fuerzas más poderosas del universo y ponerlas al servicio del bienestar colectivo.
La ciudad de Prípiat fue inaugurada el 4 de febrero de 1970. Sus primeros habitantes fueron constructores, técnicos e ingenieros de la central. La planificación urbana fue minuciosa: parques, avenidas arboladas, escuelas, hospitales, zonas deportivas, cines y almacenes bien abastecidos. Todo estaba diseñado para ofrecer un alto nivel de bienestar y exhibir un modelo de ciudad socialista. Pero en esa promesa había una fragilidad que nadie quería ver, o que nadie podía señalar en voz alta sin pagar un precio.
El reactor RBMK-1000, diseñado por el Instituto Kurchatov, era un modelo estándar de la industria nuclear soviética. Su núcleo contenía combustible de uranio; alrededor había barras de control cuya punta estaba revestida de grafito que actuaba como moderador de neutrones y un circuito de canales de agua como refrigerante. Al fisionarse el uranio, se liberaba calor, el agua hervía y el vapor impulsaba las turbinas. En apariencia, era un sistema eficiente. En la práctica, escondía un defecto letal: el llamado “coeficiente de vacío positivo”. Cuando el agua refrigerante hervía y se formaban burbujas, la reacción nuclear no se frenaba: se aceleraba. A más vapor, menos neutrones se perdían por absorción; a menor absorción, más fisiones, y si había más fisiones entonces subía la potencia. Un círculo vicioso que en condiciones adversas podía volverse incontrolable en fracciones de segundo.