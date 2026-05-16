Chernóbil: 40 años después, el átomo no olvida

La madrugada del 24 de febrero de 2022, columnas de tanques y vehículos blindados rusos cruzaron la frontera con Ucrania desde Bielorrusia. Entre sus primeros objetivos no había una ciudad estratégica, un cuartel ni una refinería. Era un lugar que el mundo había aprendido a temer décadas atrás: la zona de exclusión de Chernóbil. Las fuerzas rusas tomaron la central sin combates significativos, en la ruta principal hacia Kiev, como si aquel sitio condenado fuera una ficha más en el tablero de una guerra que apenas comenzaba. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció que la incursión era una declaración de guerra contra Europa. La zona de exclusión no es un monumento ni un parque temático: es una infraestructura activa de contención radiológica cuya interrupción puede tener consecuencias más allá de cualquier conflicto convencional. Entre 400 y 500 soldados rusos quedaron desplegados allí durante semanas. Las estaciones de monitoreo registraron aumentos de radiación, atribuidos al movimiento de vehículos pesados que levantaron polvo radiactivo acumulado durante décadas. Las imágenes de trincheras excavadas dentro de la zona resultaron incomprensibles para científicos y técnicos nucleares: los soldados habían removido tierra contaminada sin protección adecuada. El 31 de marzo, ante los contraataques ucranianos en torno a Kiev, las fuerzas rusas comenzaron a retirarse. Sus ruedas y orugas esparcieron polvo radiactivo en el camino. Cuando los últimos soldados abandonaron Chernóbil el 2 de abril, los ucranianos encontraron laboratorios de control radiológico desvalijados, sistemas de monitoreo dañados y equipos robados. Los daños de la ocupación se estimaron en cerca de cien millones de euros. Pero Chernóbil no fue el único reactor en riesgo. Apenas una semana después del inicio de la invasión, las fuerzas rusas capturaron la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. Los combates provocaron incendios en instalaciones auxiliares y encendieron las alarmas internacionales. Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, condenó en repetidas ocasiones los ataques contra la planta y confirmó impactos directos sobre uno de sus seis reactores. La amenaza tampoco se detuvo ahí: en febrero de 2025, un dron penetró la estructura de protección que cubre el reactor accidentado de Chernóbil y dañó una contención que el mundo tardó décadas y más de 1.500 millones de euros en construir. Cuarenta años después de la peor catástrofe nuclear de la historia, el mundo vuelve a mirar hacia Ucrania con la misma angustia de 1986. Para entender por qué ese lugar concentra tanto peso simbólico y colectivo hay que volver a cuando Chernóbil todavía no era el nombre de una catástrofe. Una promesa construida con uranio y concreto A comienzos de los años setenta, la Unión Soviética buscaba ampliar su capacidad de generación eléctrica. La zona de Chernóbil reunía condiciones difíciles de ignorar: estaba cerca de grandes centros de consumo energético como Kiev y Minsk, contaba con el agua del río Prípiat y disponía de extensas áreas con baja densidad de población. Pero la decisión de construir allí no respondía solo a criterios técnicos. Para la URSS, la energía nuclear era una demostración de capacidad tecnológica, poder industrial y confianza en el porvenir. Chernóbil debía probar que el socialismo soviético podía domesticar las fuerzas más poderosas del universo y ponerlas al servicio del bienestar colectivo. La ciudad de Prípiat fue inaugurada el 4 de febrero de 1970. Sus primeros habitantes fueron constructores, técnicos e ingenieros de la central. La planificación urbana fue minuciosa: parques, avenidas arboladas, escuelas, hospitales, zonas deportivas, cines y almacenes bien abastecidos. Todo estaba diseñado para ofrecer un alto nivel de bienestar y exhibir un modelo de ciudad socialista. Pero en esa promesa había una fragilidad que nadie quería ver, o que nadie podía señalar en voz alta sin pagar un precio. El reactor RBMK-1000, diseñado por el Instituto Kurchatov, era un modelo estándar de la industria nuclear soviética. Su núcleo contenía combustible de uranio; alrededor había barras de control cuya punta estaba revestida de grafito que actuaba como moderador de neutrones y un circuito de canales de agua como refrigerante. Al fisionarse el uranio, se liberaba calor, el agua hervía y el vapor impulsaba las turbinas. En apariencia, era un sistema eficiente. En la práctica, escondía un defecto letal: el llamado “coeficiente de vacío positivo”. Cuando el agua refrigerante hervía y se formaban burbujas, la reacción nuclear no se frenaba: se aceleraba. A más vapor, menos neutrones se perdían por absorción; a menor absorción, más fisiones, y si había más fisiones entonces subía la potencia. Un círculo vicioso que en condiciones adversas podía volverse incontrolable en fracciones de segundo.

Trabajadores en el punto de control del Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) en la central nuclear de Chernóbil, región de Kiev, Ucrania, el 23 de abril de 2026. El 26 de abril de 2026 se conmemoró el 40 aniversario de la explosión en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil, considerada uno de los incidentes más significativos en la historia de la energía nuclear. Foto de Yevhen Kotenko, vía AFP.

A ese defecto se sumaron decisiones que la lógica soviética del secretismo y la productividad hizo posibles. La central fue construida en tiempo récord: cinco años, cuando el estándar de la época era de entre diez y doce. Además, carecía de una edificación de contención adecuada que funcionara como una coraza capaz de retener la radiación ante un accidente grave y no una simple estructura industrial de acero y concreto como la de una fábrica normal. Esa ausencia, junto con los problemas del reactor, fue ocultada bajo una cultura institucional que condenaba el cuestionamiento y priorizaba la imagen de invulnerabilidad técnica. Las señales que nadie quiso escuchar La planta entró en operaciones en septiembre de 1977. Era presentada como orgullo de la industria nuclear soviética y la prueba de la conquista pacífica del átomo. Pero había señales inquietantes. El 9 de septiembre de 1981 en el reactor número 1, una falla en el circuito de refrigeración provocó sobrecalentamiento en la parte inferior del núcleo y la fusión parcial de su base. El reactor pudo ser enfriado antes de que el daño se extendiera. Sin embargo, el incidente no produjo una revisión profunda de los protocolos ni fue difundido dentro de la industria nuclear soviética para evitar accidentes similares en otras plantas. Solo en 1985, mediante un informe escueto y reservado a círculos muy cerrados se conoció su existencia. En ese clima de certezas artificiales y silencio obligatorio, las autoridades decidieron realizar una prueba de seguridad en el reactor número 4. La pregunta técnica parecía razonable: ante un corte eléctrico total, ¿podría la inercia de las turbinas alimentar las bombas de refrigeración durante los 60 a 75 segundos que tardaban en arrancar los generadores diésel de emergencia? Esa ventana era una vulnerabilidad real del diseño que había sido minimizada en los manuales de operación. Ya se habían intentado tres pruebas similares, en 1982, 1984 y 1985. Las tres habían fracasado. La del 26 de abril de 1986 sería el cuarto intento. Lo que nadie pudo decir sin arriesgar su carrera o su libertad era que las condiciones para realizarla eran peligrosamente inadecuadas. Y que el hombre encargado de supervisarla tenía tanto poder como poca disposición para escuchar advertencias. Su nombre era Anatoly Dyatlov. La última prueba Dyatlov era ingeniero jefe adjunto de la central, moldeado por el sistema soviético para entregar resultados por encima de cualquier otra consideración. Bajo su mando estaban Alexander Akimov, jefe del turno de noche, y Leonid Toptunov, un joven ingeniero de 25 años a cargo del control del reactor. La jornada del 25 de abril comenzó con una complicación imprevista: el Centro de Control de la Red Eléctrica de Kiev pidió no apagar el reactor porque necesitaba esa electricidad para cubrir la demanda del día. La prueba fue postergada casi diez horas, con varios sistemas de seguridad ya desactivados y la operación en manos de un turno de noche que no había sido plenamente informado sobre el procedimiento ni sobre los problemas estructurales del reactor. El retraso tuvo consecuencias graves. Durante la espera, el reactor acumuló xenón-135, un subproducto de la fisión que absorbe neutrones y vuelve al reactor más inestable. Los protocolos desaconsejaban realizar la prueba en esas condiciones. La advertencia fue ignorada. Poco después de la medianoche del 26 de abril, un error en la manipulación de los controles precipitó una caída dramática de potencia, hasta apenas 30 megavatios, muy por debajo del mínimo aceptable de 700. Los procedimientos eran claros: el reactor debía apagarse y la prueba cancelarse. Akimov expresó su preocupación y sugirió abortar. Dyatlov se negó. Según testimonios posteriores, advirtió que todos enfrentarían represalias laborales si no continuaban. Para recuperar la potencia, los operadores retiraron manualmente barras de control del núcleo, estas estructuras eran las encargadas de absorber neutrones y regular la reacción en cadena. En condiciones normales, los RBMK-1000 debían conservar entre 25 y 30 barras insertadas como margen mínimo de seguridad. En el intento desesperado por estabilizar el reactor, llegaron a quedar apenas entre 6 y 8. La potencia subió hasta unos 200 megavatios, todavía muy por debajo de lo recomendado. Dyatlov ordenó proceder.

Trabajos de mitigación sobre el reactor nuclear en la central de Chernóbil.

A la 1:23 con 4 segundos del 26 de abril de 1986, la prueba comenzó oficialmente. Lo que siguió duró menos de un minuto y cambió el mundo. Al cerrarse la válvula de vapor que alimentaba la turbina, el agua de refrigeración se calentó más de lo normal y generó más vapor dentro del núcleo. En el RBMK-1000, más vapor significaba más reactividad. La potencia empezó a subir. A la 1:23:40, Akimov presionó el botón AZ-5: la parada de emergencia. La orden era insertar de inmediato todas las barras de control. Pero allí apareció otro defecto fatal: las barras tenían puntas inferiores de grafito que, durante los primeros segundos de inserción, aumentaban momentáneamente la reactividad en vez de reducirla. En un reactor extremo, con casi todas las barras retiradas, el efecto fue catastrófico. A la 1:23:43, la potencia se disparó sin control. En fracciones de segundo pasó de 200 megavatios a un estimado de 30.000 o más, unas diez veces la capacidad máxima de diseño. El combustible se sobrecalentó y el agua de refrigeración se vaporizó de golpe, generando una presión brutal. A la 1:23:45, una primera explosión de vapor levantó la tapa superior del reactor, una estructura de acero y concreto de mil toneladas, y expuso el núcleo al aire libre. Segundos después, una segunda explosión lanzó fragmentos incandescentes de grafito y combustible nuclear sobre los edificios adyacentes, causando incendios. Una columna de humo y material radiactivo se elevó más de un kilómetro sobre el cielo nocturno de Prípiat y sus alrededores. El reactor número 4 había dejado de existir. Lo invisible Las brigadas de bomberos de Prípiat fueron las primeras en responder. Llegaron sin protección contra la radiación, sin equipos adecuados y sin información real sobre lo que enfrentaban. Muchos recogieron fragmentos de grafito altamente radiactivo con las manos desnudas, sin saber que absorbían dosis letales en minutos. Pronto aparecieron náuseas, vómitos, quemaduras y un sabor metálico en la boca: síntomas del síndrome de irradiación aguda. El comandante Vasily Ignatenko fue uno de los que subieron al techo aquella noche. Su esposa, Liudmila Ignatenko narraría su testimonio para el libro “Voces de Chernóbil” de la escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévich contando cómo vio a su marido deteriorarse y morir semanas más tarde. Dyatlov, pese a los fragmentos de grafito en el suelo, los dosímetros desbordados y el resplandor del núcleo expuesto, insistió en que el reactor seguía operativo. Ordenó bombear agua de emergencia a un núcleo que ya no existía. Akimov y Toptunov permanecieron en zonas altamente contaminadas intentando abrir válvulas manualmente. Ambos morirían semanas después. Viktor Bryukhanov, director de la central, informó a sus superiores en Moscú que había ocurrido un incendio en el techo, pero que el reactor estaba intacto. Esa cadena de desinformación, sostenida por el mismo secretismo que durante años impidió corregir los defectos del reactor, retrasó de forma trágica la respuesta soviética. Prípiat, con unos 50.000 habitantes, amaneció el 26 de abril con una quietud que hoy resulta aterradora. Los niños fueron a la escuela, los comercios abrieron y la vida siguió su curso con una normalidad que ahora resulta cruel. Solo a las 2 de la tarde del 27 de abril, más de 36 horas después de la explosión, se ordenó la evacuación. Fue anunciada como una medida temporal de tres días. Los habitantes debían llevar documentos, algo de ropa y comida para un par de jornadas. Muchos dejaron atrás pertenencias, mascotas, fotografías y hogares, sin saber que jamás regresarían. Prípiat permanece abandonada hasta hoy. A más de 1.100 kilómetros, la mañana del 28 de abril, los detectores de radiación de la central sueca de Forsmark comenzaron a disparar las alarmas. Tras descartar una fuga interna, los científicos analizaron partículas radiactivas y encontraron isótopos como cesio-137 e yodo-131, indicios claros de un reactor dañado. Al estudiar los vientos, concluyeron que la nube provenía del sureste: de la Unión Soviética. Moscú negó inicialmente cualquier incidente. Pero la evidencia acumulada también en Finlandia y Dinamarca hizo insostenible el silencio. Esa noche, la agencia TASS emitió un breve comunicado: había ocurrido un accidente en Chernóbil, un reactor había resultado dañado y se tomaban medidas. Nada sobre muertos, heridos ni niveles de contaminación. Era la primera confirmación oficial y, al mismo tiempo, otra capa del secretismo que había hecho posible el desastre. El precio de la verdad y el sacrificio de los invisibles Entre quienes comprendieron la magnitud de la catástrofe estuvo Valery Legasov, primer subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica. Llegó a Chernóbil el 27 de abril y se convirtió en el cerebro científico de la contención inicial. Fue él quien propuso lanzar desde helicópteros una mezcla de arena, arcilla, plomo y boro sobre el núcleo expuesto para sofocar el incendio de grafito. En agosto de 1986, Legasov presentó ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena, Austria un informe exhaustivo que sorprendió al mundo. No solo señalaba errores humanos: exponía fallos sistémicos del diseño nuclear soviético y la cultura del secretismo que había impedido corregirlos. Al regresar a Moscú fue marginado. El estamento científico y político interpretó su transparencia como una traición condenándolo al ostracismo. El 27 de abril de 1988, dos años y un día después del accidente, Valery Legasov se quitó la vida. Antes dejó grabaciones en las que denunciaba la negligencia y la cultura de mentiras que habían impedido una gestión segura de la energía nuclear en la URSS. Desde 1986 y hasta 1990, entre 600.000 y 800.000 personas fueron movilizadas desde distintos rincones de la Unión Soviética hacia Chernóbil. Los llamaron “liquidadores”. Su misión oficial era eliminar las consecuencias del accidente. En la práctica, combatían un enemigo invisible. A quienes subían al techo del reactor para retirar fragmentos de grafito con palas se les llamó, con una frialdad reveladora, “bio-robots” debido a que los robots traídos desde Japón y Alemania occidental las fallaban porque la radiación derretía los circuitos luego de algunos minutos, así que los hombres tomaban su lugar. El tiempo máximo en el techo antes de alcanzar una dosis considerada letal era de noventa segundos, muchos hombres superaban ese margen de tiempo ante lo cual la radiación les pasaría factura. Bajaban, entregaban la pala al siguiente, y la vida valía eso: minuto y medio de trabajo sobre un núcleo atómico abierto y destruido. Mineros traídos desde Ucrania, Rusia y Kazajistán excavaron un túnel bajo el reactor para instalar un sistema de refrigeración que evitara que el núcleo fundido alcanzara las aguas subterráneas. Trabajaron en turnos de tres horas, a temperaturas de hasta cincuenta grados centígrados y sin protección adecuada. El túnel fue completado en tiempo récord, aunque el sistema fue descartado cuando los científicos determinaron que el núcleo se había enfriado de forma natural. Su sacrificio fue, en buena medida, innecesario desde el punto de vista técnico. Nadie lo sabía entonces.

Representantes de los medios inspeccionan el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), construido sobre la cuarta unidad de potencia de la central nuclear de Chernóbil, durante una gira de prensa con motivo del 40.º aniversario del desastre de Chernóbil en la región de Kiev, Ucrania, el 23 de abril de 2026. El accidente se considera uno de los incidentes más graves en la historia de la energía nuclear. Foto de Yevhen Kotenko/NurPhoto vía AFP