La CIDH condenó el magnicidio de Miguel Uribe y pidió al Estado “garantizar” la seguridad de líderes políticos

A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado colombiano actuar con diligencia para investigar, juzgar y sancionar este y otros actos de violencia contra personas con liderazgo político.

  El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio y luego de más de dos meses de lucha, falleció este 11 de agosto. FOTO: Colprensa
    El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio y luego de más de dos meses de lucha, falleció este 11 de agosto. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

A través de un contundente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos más importantes en la defensa de los derechos humanos en el continente, reaccionó con “condena y profundo pesar” ante el violento atentado armado que le costó la vida al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, de 39 años.

El asesinato del político colombiano, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, no solo dejó un nuevo vacío en la política nacional, sino que ha resonado con fuerza a nivel internacional, por lo que la entidad extendió sus condolencias a la familia, y al mismo tiempo, le pidió al gobierno actuar con urgencia.

Le puede interesar: Investigan a funcionarios de la Cancillería por posibles acciones irregulares para favorecer a Carlos Ramón González

Y es que el organismo le solicitó directamente al Estado colombiano que garantice la seguridad de las personas con liderazgo político a lo largo y ancho del país. Según la CIDH, la muerte de Uribe Turbay es un trágico recordatorio de que la violencia política persiste en Colombia, amenazando toda la democracia.

La CIDH no se limitó a solo expresar su pesar y aseguró que se debe “actuar con diligencia para investigar, juzgar y sancionar este y otros actos de violencia” que atentan contra líderes políticos, sociales y comunitarios.

El organismo consideró que la lucha contra la impunidad es la única vía para prevenir que crímenes como este se repitan y para asegurar que la participación política no sea una sentencia de muerte.

Ellos aseguraron que las investigaciones deben ser fortalecidas para “identificar los motivos y todos los elementos que rodean estos crímenes”, con el fin de demostrar un compromiso real con la justicia y la toda la población colombiana.

Utilidad para la vida