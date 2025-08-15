La CIDH condenó el magnicidio de Miguel Uribe y pidió al Estado “garantizar” la seguridad de líderes políticos

A través de un contundente comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos más importantes en la defensa de los derechos humanos en el continente, reaccionó con “condena y profundo pesar” ante el violento atentado armado que le costó la vida al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, de 39 años.

El asesinato del político colombiano, quien falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto, no solo dejó un nuevo vacío en la política nacional, sino que ha resonado con fuerza a nivel internacional, por lo que la entidad extendió sus condolencias a la familia, y al mismo tiempo, le pidió al gobierno actuar con urgencia.

Y es que el organismo le solicitó directamente al Estado colombiano que garantice la seguridad de las personas con liderazgo político a lo largo y ancho del país. Según la CIDH, la muerte de Uribe Turbay es un trágico recordatorio de que la violencia política persiste en Colombia, amenazando toda la democracia.