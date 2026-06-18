En la era Trump, casi ningún colombiano logra asilo en EE. UU.: solo 2 de cada 100 solicitudes son aprobadas

La probabilidad de que un colombiano obtenga asilo en Estados Unidos está en su punto más bajo en al menos un cuarto de siglo. Así lo revelan los datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el programa de la Universidad de Syracuse que hace seguimiento al sistema migratorio estadounidense.

Durante el año fiscal 2026, apenas el 2,77 por ciento de las solicitudes presentadas por ciudadanos colombianos recibió una respuesta favorable.

Y es que justamente el derrumbe se ha sostenido mes tras mes. En enero fueron aprobadas 11 solicitudes, en febrero 14, en marzo 12 y en abril solo 14. El contraste con 2025 es aún más llamativo. El año pasado, en promedio, 80 colombianos al mes obtenían el beneficio.

La tasa de rechazo, que históricamente había oscilado entre el 49 y el 74 por ciento en los últimos 25 años, escaló al 82,8 por ciento en 2025 y ya supera el 92 por ciento en lo que va de este año.

En abril llegó al 98,2 por ciento. Estadísticamente, prácticamente todos los colombianos cuyo caso fue decidido ese mes recibieron una negativa. Y esto ocurre mientras las autoridades siguen procesando entre 800 y 1.000 solicitudes mensuales de colombianos, lo que significa que el sistema sigue activo, pero casi siempre termina en una negativa.

El fenómeno no es exclusivo de los colombianos, aunque estos enfrentan un panorama más adverso que el promedio nacional. En todo Estados Unidos, la tasa general de rechazo pasó del 49 por ciento en 2024 al 70 por ciento en 2025 y hoy ronda el 90 por ciento. De las más de 66.000 solicitudes decididas este año en el país, apenas 6.228 fueron aprobadas.