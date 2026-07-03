Estas son las 15 ciudades de América Latina favoritas para viajar solo

Cada vez son más los turistas que arman la maleta sin compañía. Ya no se trata de una excepción, sino de una forma de recorrer el mundo que gana terreno entre quienes buscan libertad total para decidir su propio itinerario, sin horarios ni acuerdos compartidos.
Ese fenómeno tiene en América Latina uno de sus territorios más fértiles. Así lo confirma un análisis reciente de GuruWalk, la plataforma en línea especializada en tours y experiencias guiadas, que rastreó el comportamiento de miles de viajeros alrededor del planeta.
Para construir el ranking, la compañía revisó las reservas hechas en su portal entre junio de 2025 y junio de 2026. Primero filtró las 150 ciudades con mayor volumen de reservas a nivel mundial y luego calculó qué porcentaje de esas reservas correspondía a viajeros que se movían solos.
El resultado sorprendió incluso a los propios analistas: 15 ciudades latinoamericanas se colaron entre las 50 con mayor proporción de viajeros solitarios del planeta. Y lo más llamativo es que tres de ellas ocupan puestos entre los seis primeros del ranking global, por encima de capitales tradicionalmente asociadas al turismo individual en Europa y Asia.
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