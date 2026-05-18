Petro desata crisis diplomática entre Colombia y Bolivia por calificar de “insurrección” las protestas

El presidente, Gustavo Petro, desató una nueva tormenta internacional este domingo al pronunciarse de manera directa sobre la delicada situación de orden público que atraviesa Bolivia desde el pasado mes de abril.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró de forma tajante que el país andino vive una “insurrección popular” y afirmó que dicha coyuntura es “la respuesta a la soberbia geopolítica”.
Las declaraciones del gobernante se producen en un escenario complejo, pues su mandato en Colombia finaliza el próximo 7 de agosto. A pesar del poco tiempo que le queda en el cargo, Petro ofreció la plena disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis boliviana, siempre y cuando sea invitado por las partes.
“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, manifestó el jefe de Estado colombiano.