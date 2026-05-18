Petro desata crisis diplomática entre Colombia y Bolivia por calificar de “insurrección” las protestas

El presidente, Gustavo Petro, desató una nueva tormenta internacional este domingo al pronunciarse de manera directa sobre la delicada situación de orden público que atraviesa Bolivia desde el pasado mes de abril. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró de forma tajante que el país andino vive una “insurrección popular” y afirmó que dicha coyuntura es “la respuesta a la soberbia geopolítica”. Las declaraciones del gobernante se producen en un escenario complejo, pues su mandato en Colombia finaliza el próximo 7 de agosto. A pesar del poco tiempo que le queda en el cargo, Petro ofreció la plena disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis boliviana, siempre y cuando sea invitado por las partes. “Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, manifestó el jefe de Estado colombiano.

El origen de la crisis en Bolivia y el choque institucional

Esta fuerte polémica llega en un momento crítico para Bolivia, ya que el actual presidente, Rodrigo Paz Pereira, lleva tan solo seis meses en el poder. Su llegada a la presidencia marcó el fin de una era de casi 20 años de hegemonía política continua presidida por Evo Morales. Sin embargo, la gestión del nuevo mandatario ha enfrentado una rápida resistencia en las calles. Las manifestaciones y bloqueos de vías son lideradas por sectores sindicales, campesinos y vecinales que inicialmente exigían mejoras salariales. La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical de ese país, mantiene movilizaciones desde hace dos semanas que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20%, pero que rápidamente derivaron en una presión directa para exigir la renuncia del presidente Paz. La situación llegó a un punto álgido el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas ejecutaron un operativo conjunto para desbloquear las carreteras estratégicas que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones. No obstante, para evitar un “derramamiento de sangre”, el Gobierno boliviano ordenó posteriormente el repliegue de los uniformados y convocó a un diálogo con los dirigentes indígenas y campesinos para consensuar un plan de trabajo.

¿A qué se refiere Petro con los “presos políticos”?

Uno de los puntos que mayor revuelo causó en el discurso de Gustavo Petro fue su llamado a cambiar el modelo democrático regional y su mención explícita a los detenidos por causas ideológicas. “No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización que viene de 60.000 años en las américas, pero también viene del mediterráneo ancestral y del África negra y de los desiertos del Sahara”, afirmó Petro. Desde diferentes sectores políticos, estas palabras fueron vinculadas de inmediato con la situación jurídica de Evo Morales. Actualmente, el Tribunal de Tarija dictó una orden de captura contra el expresidente boliviano y lo declaró en rebeldía, luego de que este no se presentara a un juicio donde se le investiga por una presunta relación que habría sostenido con una menor de 15 años durante su periodo presidencial. Morales se encuentra prófugo de la justicia. Le puede interesar: Tras veinte años de socialismo, el centroderechista Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia

La respuesta de la Cancillería boliviana y el respaldo de Evo Morales