¿Tregua? Colombia y Ecuador inician Operación Espejo con ayuda de Estados Unidos

A pesar de que la disputa comercial escala con aranceles, restricciones y medidas de presión, Colombia y Ecuador activaron un canal paralelo de cooperación en seguridad. Este 1 de marzo, el Ministerio de Defensa confirmó la puesta en marcha de un plan piloto de integración de inteligencia con participación de Estados Unidos, enfocado exclusivamente en el control del narcotráfico en la zona limítrofe.
En contexto: Narcotráfico, minería ilegal y contrabando: el violento panorama en la frontera que desató la guerra comercial con Ecuador
El anuncio se produjo en Cartago, Valle del Cauca, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro Pedro Sánchez. La iniciativa contempla la creación de una plataforma conjunta que conecte en tiempo real a autoridades de los tres países para rastrear movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La apuesta parte de un diagnóstico compartido: la frontera se ha convertido en un corredor estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos hacia puertos ecuatorianos y, desde allí, a mercados internacionales.