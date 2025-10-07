La paradoja del 7 de octubre: una marcha pro Palestina en la fecha del horror de Hamás en Israel

El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás irrumpió en territorio israelí. Eran las 6:30 de la mañana cuando hombres armados con cuchillos y fusiles invadieron viviendas donde las familias apenas despertaban. Asesinaron niños, torturaron padres frente a sus hijos, incendiaron casas y masacraron a cientos de jóvenes que celebraban en un festival de música. No hubo piedad, más de 1.300 muertos. Cientos de civiles fueron secuestrados; algunos murieron en cautiverio, otros siguen desaparecidos o permanecen retenidos en condiciones inhumanas.
Dos años después, en Colombia, está convocada una marcha ese mismo 7 de octubre. No lo harán en memoria de aquellas víctimas –entre ellas dos colombianas y un colombo-israelí aún como rehén–, sino en solidaridad del pueblo Palestino, que ha padecido la furia desproporcionada de Israel, por ser la casa de los terroristas.
