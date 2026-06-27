Colombia repatrió a 47 connacionales desde Venezuela en los mismos aviones que llevaron a rescatistas

Mientras decenas de socorristas colombianos continúan una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros dejados por los terremotos en Venezuela, el Gobierno nacional confirmó la repatriación de 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas, a bordo de los mismos aviones militares que transportaron la misión humanitaria de búsqueda y rescate hacia el país vecino.
La operación fue coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y se realizó mediante aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que inicialmente trasladaron al equipo élite de rescate USAR COL-1 hasta el estado de La Guaira, la zona más afectada por los dos terremotos que han dejado más de 1.400 muertos y decenas de miles de desaparecidos.