Colombiano al que le dieron la visa para EE. UU. reveló en video viral lo que le preguntaron y dio cinco consejos

En tiempos en los que gobierna el republicano Donald Trump, las medidas se han endurecido y por eso muchas temen que les nieguen la visa o que no la renueven ya sea para viajar por trabajo, de vacaciones o de visita a familiares que en muchos casos no cuentan con la residencia o ciudadanía estadounidense.

Es usual que para hacer el trámite de la visa para Estados Unidos las personas acudan a la asesoría de una agencia de viajes o de oficinas especializadas en esos servicios. Eso no es garantía; sin embargo, que a la persona que adquiere el servicio le vayan a dar la visa; depende, realmente, del perfil e historial de cada uno.

Hace algunos días se hizo viral en redes sociales un video de “Alejo Viajero”, un joven colombiano de 27 años que logró obtener su visa para viajar a Estados Unidos, reveló lo que le preguntaron y dio cinco consejos clave.

“Lo atienden a uno en cinco minutos y sale. No le da tiempo de nada (..) No me pidieron absolutamente nada”, dijo.