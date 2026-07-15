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Colombianos con visas de migrantes aprobadas piden ayuda a Abelardo para destrabar procesos en EE. UU.

Científicos, investigadores, empresarios y académicos pidieron al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que el nuevo Gobierno gestione ante Estados Unidos la reactivación de visas de inmigrante EB-1A y EB-2 NIW. Dicen que hasta vendieron bienes y tienen sus proyectos de vida frenados.

  • Ciudadanos le piden a Abelardo de la Espriella que interceda en Estados Unidos. FOTO: Getty y Colprensa
    Ciudadanos le piden a Abelardo de la Espriella que interceda en Estados Unidos. FOTO: Getty y Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un grupo de científicos, investigadores, empresarios y académicos colombianos envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para pedir que el nuevo Gobierno intervenga ante las autoridades de Estados Unidos con el fin de destrabar la expedición de sus visas de inmigrante, cuyos procesos permanecen suspendidos.

Lea también: José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron?

Los firmantes explican que cuentan con peticiones migratorias ya aprobadas dentro de categorías destinadas a personas con habilidades extraordinarias, investigadores y profesionales cuyo trabajo ha sido considerado de interés nacional para Estados Unidos. Sin embargo, afirman que una reciente suspensión en la emisión de ese tipo de visas dejó sus casos en un limbo, pese a haber superado todas las etapas del proceso.

“Nos dirigimos a ustedes en representación de un grupo de ciudadanos colombianos que hemos emprendido procesos de migración legal hacia los Estados Unidos mediante las categorías de visa EB-1A (Employment-Based First Preference – Extraordinary Ability) y EB-2 National Interest Waiver (NIW). Estas categorías constituyen algunos de los mecanismos migratorios más exigentes del sistema estadounidense”, se lee en la carta.

En la comunicación sostienen que la situación ha frenado proyectos de investigación, inversiones, contratos laborales y procesos de reunificación familiar. Aseguran que algunos vendieron bienes, renunciaron a sus empleos o realizaron inversiones con base en la expectativa de viajar a Estados Unidos.

“Esta situación ha significado la interrupción de proyectos de vida construidos durante años de esfuerzo. Muchas familias vendieron sus bienes, renunciaron a sus empleos, suspendieron proyectos empresariales, realizaron importantes inversiones en sus procesos migratorios y, en algunos casos, ya contaban con ofertas laborales, proyectos de investigación, oportunidades académicas o iniciativas empresariales listas para desarrollarse en los Estados Unidos. Hoy, todos esos proyectos permanecen en pausa”, asegura la comunicación.

Por ello, solicitan que el nuevo Ejecutivo colombiano adelante gestiones diplomáticas con Washington para conocer el alcance de la medida y buscar alternativas que permitan reactivar los trámites de quienes ya tenían sus solicitudes aprobadas. También piden que el Gobierno colombiano mantenga un canal de comunicación permanente con los afectados y haga seguimiento al caso ante las autoridades estadounidenses.

Y es que justo en este momento una delegación del gobierno electo está en Washington reuniéndose con miembros del alto gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el eje central ha sido fortalecer la confianza de los mercados internacionales y abrir nuevas relaciones comerciales.

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Preguntas y respuestas

¿Qué son las visas EB-1A y EB-2 NIW?
¿Por qué los solicitantes dicen estar en un limbo?
Porque, aunque sus peticiones migratorias ya fueron aprobadas y muchos completaron las entrevistas consulares, la emisión de las visas permanece suspendida, por lo que no han podido culminar el proceso.
¿Qué gestiones piden al nuevo Gobierno colombiano?
Solicitan que dialogue con las autoridades estadounidenses para conocer el alcance de la suspensión, promover la reactivación de los trámites y mantener un canal de comunicación permanente con los afectados.
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