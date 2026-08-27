Tras avalancha en Nepal, Colombia habilita canales de atención para sus ciudadanos en caso de emergencia

Una avalancha registrada este miércoles en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con el Tíbet, afectó las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot y dejó decenas de muertos y personas desaparecidas.
El hecho se produjo tras un deslizamiento de tierra que generó una fuerte corriente de agua en la zona, mientras las autoridades nepalíes adelantan labores de búsqueda y rescate para localizar a quienes permanecen desaparecidos y atender a las víctimas. Ante esta situación, el Gobierno de Colombia mantiene seguimiento a la emergencia y a la situación de sus ciudadanos en el país.