¿Va a viajar al exterior? Conozca las comisiones de su tarjeta de crédito antes de usarla

Con el inicio de la semana de receso escolar, miles de familias colombianas preparan sus maletas para viajar dentro y fuera del país. Para quienes tienen previsto salir, hay un factor que puede favorecer el presupuesto: una tasa de cambio inferior a la registrada hace un año. Sin embargo, se deben tener en cuenta los cobros en comisiones por el uso de tarjetas de crédito en el extranjero. En las diferentes entidades los cobros pueden variar desde 0% a 3,5% para estos plásticos. Entre las entidades revisadas, Banco Popular registra una comisión de 2,5% para sus tarjetas Visa y Mastercard, mientras que para la Tarjeta Exprés el cobro llega a 3,5%. En Av Villas, la comisión reportada es de 2,90% sobre las compras internacionales.

En Bancolombia, el porcentaje depende de la franquicia: Visa registra 1%, Mastercard 0,45% y American Express 2%. Por su parte, el Banco de Bogotá reporta 1% para Visa y 0,45% para un plástico de Mastercard. También existen entidades que no aplican una comisión adicional del banco para este tipo de operaciones. En Banco Caja Social, por ejemplo, el cobro del banco es de 0%, aunque se mantienen los porcentajes asociados a la conversión de las franquicias anteriormente mencionadas. En el caso de las entidades digitales, Nu registra 0,45% sobre la tasa de cambio aplicada por Mastercard, mientras que RappiPay reporta una comisión de 3,5%, IVA incluido, para las compras internacionales realizadas con la RappiCard.

Esto podría pagar

La diferencia entre estos porcentajes puede verse con mayor claridad en compras de mayor valor. Si una persona realiza en el exterior una compra equivalente a $1 millón, una comisión de 1% representaría $10.000 adicionales, mientras que una de 3,5% equivaldría a $35.000.

Ventajas de la casa de cambio

La reducción de la tasa de cambio puede representar un alivio para quienes tienen gastos en moneda extranjera. De acuerdo con la información de Iati, una familia que destine US$3.000 para unas vacaciones internacionales habría necesitado cerca de $11,8 millones hace un año. Con una t asa cercana a $3.306, ese mismo presupuesto equivaldría a unos $9,9 millones, una diferencia cercana a $2 millones. De acuerdo con Alfonso Calzado, CEO de Iati Seguros, una tasa de cambio favorable permite que el presupuesto alcance para más durante un viaje “Cuando la tasa de cambio favorece al peso colombiano, el presupuesto alcanza para más. Muchas familias que hace un año descartaban un viaje internacional hoy encuentran que ese mismo destino resulta mucho más accesible”, agregó.

Por esto, para quienes aprovechen la semana de receso para viajar, comparar las condiciones de cada una de las tarjetas que tiene antes de utilizarlas en el exterior puede ser relevante para determinar el costo final de las compras. Debe tener en cuenta que retirar efectivo en el exterior también tiene un cobro. Datos de la Superfinanciera arrojan que, por ejemplo, retirar en un cajero internacional tiene un precio adicional de entre $5.500 y $22.300, pero también varía dependiendo la entidad.

Viajar a EE.UU. es más barato en 2026

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La caída del dólar en Colombia reduce el presupuesto en pesos para quienes planean viajar a Estados Unidos durante la semana de receso. Con una TRM de $3.272,74 al 3 de octubre de 2026, frente a $3.897,64 un año atrás, los gastos en dólares son 16% menores al convertirlos a pesos. Un ejercicio hecho por LR con tiquetes, cuatro noches de hospedaje (por una sola persona) y un día de alquiler de carro muestra reducciones en Nueva York, Los Ángeles, Orlando y Miami, aunque los precios de los servicios en dólares pueden variar y también deben considerarse factores como la inflación y la temporada del año. Bloque de preguntas y respuestas

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