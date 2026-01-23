Comunidad Andina pide la postergación de aranceles entre Ecuador y Colombia y se ofrece para un “diálogo estrecho”

En medio de la tensión que se ha desatado entre Ecuador y Colombia por el anuncio del presidente Daniel Noboa, quien le impondrá aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de febrero, la Comunidad Andina se pronunció.
A través de un comunicado, el secretario General de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó a los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro “la postergación de las medidas anunciadas”.
En el mismo documento, Gutiérrez Reinel se pone a disposición de las dos naciones “para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”.