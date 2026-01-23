Comunidad Andina pide la postergación de aranceles entre Ecuador y Colombia y se ofrece para un “diálogo estrecho”

En medio de la tensión que se ha desatado entre Ecuador y Colombia por el anuncio del presidente Daniel Noboa, quien le impondrá aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de febrero, la Comunidad Andina se pronunció. A través de un comunicado, el secretario General de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó a los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro “la postergación de las medidas anunciadas”. Lea también: Crisis comercial entre Colombia y Ecuador: los productos que se verían afectados por aranceles y suspensión de energía En el mismo documento, Gutiérrez Reinel se pone a disposición de las dos naciones “para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”.

El secretario general de la CAN manifestó hacer esto con relación a su rol, enmarcado en el Acuerdo de Cartagena, pacto que le dio nacimiento a lo que hoy es el bloque conocido como Comunidad Andina. Entérese: Antioquia es el departamento más golpeado por guerra comercial con Ecuador: en riesgo ventas por US$415 millones

¿Qué dice el Acuerdo de Cartagena sobre los aranceles entre países miembros de la Comunidad Andina?

El Acuerdo de Cartagena es el documento que le da nacimiento a la Comunidad Andina, anteriormente llamada Pacto Andino. Su firma se dio el 26 de mayo de 1969 y fue suscrito por los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. En la actualidad, solo este último país no pertenece a dicho bloque. El mecanismo que fue creado con el fin de la “conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de sus países” estableció dichas normas para combatir la vulnerabilidad extrema, fortalecer la solidaridad y facilitar la integración regional.

En ese documento, el artículo 75 establece que “en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un país miembro gozarán en el territorio de otro país miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales”. Este artículo, al parecer, sería el que estaría infringiendo el gobierno ecuatoriano, quien justificando una falta de cooperación del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, habría anunciado la aplicación de una tasa del 30 % a productos procedentes de Colombia a partir del 1 de febrero. Siga leyendo: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país Como respuesta a esta medida, el gobierno colombiano anunció mediante el Ministerio de Minas y Energía la suspensión de la venta de energía al país vecino, además de un gravamen aduanero recíproco del 30 %. La guerra comercial parece por ahora no tener un freno, pues aunque la energía colombiana obedece a cerca del 12% de la demanda de Ecuador, por ahora el gobierno de Noboa sólo ha respondido que tienen lo necesario para cubrir la demanda actual, marcando un escenario donde ninguno de los dos países da reversa a sus imposiciones arancelarias y de comercio.

Bloque de preguntas y respuestas