Cónclave arrancó con escándalo: cardenal Becciu pide votar, pese a que Francisco lo destituyó en 2020 por desfalco financiero

El conflicto no solo es legal, sino también simbólico. Becciu fue condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión por fraude fiscal , en un juicio sin precedentes dentro de los muros leoninos.

Ahora, con el Vaticano sumido en la sede vacante, la responsabilidad recae sobre el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien deberá decidir si Becciu puede o no cruzar las puertas de la Capilla Sixtina como elector.

Pero Becciu no se da por aludido. “No hay ningún documento formal que me excluya del cónclave”, argumenta. Y tiene razón en una cosa: la decisión de Francisco nunca se tradujo en un acto jurídico canónico , solo fue divulgada a través de una nota de prensa, dicen los expertos.

Becciu no es un don nadie. Fue diplomático en medio mundo, nuncio en Cuba, y sustituto para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado.

Bajo Francisco, parecía tener futuro asegurado hasta que estalló el escándalo financiero más sonado del pontificado: una operación inmobiliaria oscura, donde aparecieron personajes como su hermano Antonino Becciu y una consultora autodenominada experta en inteligencia.

La justicia vaticana lo sentó en el banquillo, y el proceso duró más de dos años con 86 audiencias. Fue condenado en diciembre pasado. La apelación está pendiente, pero el cardenal proclama su inocencia.

El caso Becciu no es el único. El papa Francisco también vetó en secreto al cardenal peruano Juan Luis Cipriani, ex arzobispo de Lima y figura del Opus Dei, acusado de encubrir abusos. Aunque ya cumplió los 80 años y no puede votar, en su momento tampoco se le comunicó oficialmente el veto, solo fue apartado silenciosamente.

Lo mismo ocurrió con figuras como el arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de Benedicto XVI, o el cardenal Gerhard Müller, prefecto de Doctrina de la Fe. Todos ellos terminaron marginados, reflejo de las tensiones internas que Francisco intentó controlar con mano firme.