Corte Suprema de Brasil publica condena a Bolsonaro; ¿qué dice y cuándo se apelará?

La corte suprema de Brasil publicó este miércoles la sentencia a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y la defensa del expresidente dispone ahora de cinco días para recurrir la decisión. Le puede interesar: La génesis de la condena de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿qué sigue? El tribunal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre por liderar una organización criminal para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La publicación del fallo era el paso necesario para que empezara a correr el plazo de apelación. Los abogados del expresidente ya anunciaron que recurrirán la sentencia “incluso a nivel internacional”. Bolsonaro, de 70 años, no irá a prisión hasta que se agoten todos los recursos legales. Actualmente cumple arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares. El líder ultraderechista fue diagnosticado con cáncer de piel, y sufre además las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida en 2018, por lo que ha sido operado varias veces desde entonces.

Por sus problemas de salud, podría solicitar cumplir su condena en casa, tal como lo hizo en mayo el expresidente Fernando Collor de Mello, quien obtuvo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción. El campo bolsonarista impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a cientos de seguidores que participaron en el asalto a las sedes de los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.