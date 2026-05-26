Así funciona A4SI, la agencia colombiana que recluta mercenarios para la guerra en Sudán en alianza con agencias de Emiratos Árabes

La participación de colombianos en la guerra de Sudán salió a la luz en noviembre de 2024, cuando comenzaron a circular videos grabados en Darfur del Norte.

En las imágenes, integrantes de una coalición armada aliada del Ejército sudanés revisaban un convoy que había ingresado desde Libia y encontraban documentos pertenecientes a ciudadanos colombianos, como pasaportes y licencias de conducción. Mientras mostraba los papeles frente a la cámara, uno de los combatientes aseguró: “Capturamos mercenarios (...) mira, ni uno solo de ellos es sudanés”.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno colombiano investigar el reclutamiento de ciudadanos del país que habrían sido contratados como mercenarios para participar en el conflicto armado africano, así como reforzar las medidas para impedir que exmilitares terminen vinculados a estas redes.

El documento, titulado De Bogotá a El Fasher, señala que ciudadanos colombianos habrían sido reclutados para apoyar operaciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), uno de los principales actores de la guerra en Sudán, acusado de cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Darfur.

Durante años, las RSF ejecutaron asesinatos y ataques contra civiles y personas heridas o desarmadas que intentaban escapar. Según el informe, integrantes del grupo se ocultaron en una trinchera para emboscar a quienes cruzaban la zona. “Nos encontramos con un grupo de las RSF y nos detuvieron”, relató Amal, una mujer de 29 años.

“Teníamos... familias con personas con necesidades especiales, como sordos, y niños [con síndrome de Down]... Un miembro de las RSF llamó a otro y le dijo: “¡Ven a ver a este loco!” y finalmente los mataron... Y después de matarlos, arrestaron a algunas de las mujeres... Y dijeron: “Maten a los ambayat (esclavos)”, añadió la mujer en conversación con HRW.

En contexto: EE. UU. incluyó en la Lista Clinton a una red de reclutamiento de mercenarios liderada por colombianos

Según Amal, aparte de sudaneses, había hombres árabes, pero también algunos más pequeños con diferentes uniformes. HRW estableció que se trata de hombres colombianos, que para 2024 ya eran 300. Algunos en contra de su voluntad.

El informe también menciona las consecuencias que enfrentan quienes llegan a Sudán. En medio del conflicto, algunos colombianos habrían sido capturados, otros habrían muerto y varios terminaron involucrados en combates externos.

Pero, ¿cómo llegaron allí? HRW identificó el origen del reclutamiento en una empresa privada colombiana llamada A4SI. Todo se da de la mano con otra agencia, pero de Emiratos Árabes, llamada Global Security Service Group, o GSSG.