Conmebol evalúa trasladar las finales de la Copa Libertadores a estadios fuera de Sudamérica

La Conmebol evalúa trasladar las finales de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica, como parte de una estrategia en mente para “internacionalizar” el principal torneo de clubes de fútbol de la región. Le puede interesar: Mariana Pajón cuenta los días para al nacimiento de su hijo; arrancó el conteo regresivo de la medallista olímpica La mudanza en la sede del juego por el título implicaría un nuevo cambio abrupto en la celebración del certamen, que desde 2019 disputa su final a partido único en una sede neutral. Antes de la implementación de un sistema semejante al de la Liga de Campeones de Europa, el ganador de la Copa Libertadores se definía en enfrentamientos a ida y vuelta en las casas de los finalistas.

El jugador colombiano Jorge Carrascal participará de la final de Copa Libertadores 2025 con Flamengo de Brasil. FOTO: Tomada de redes sociales @Libertadores

“Este es un tema (la disputa de la final fuera de Sudamérica) que normalmente se pone sobre la mesa y se evalúa”, dijo el director comercial de la Conmebol, Juan Emilio Roa, al portal estadounidense The Athletic en un reportaje publicado este martes 4 de noviembre. “Puedo decirles que ya hemos decidido una hoja de ruta para los próximos años, pero sin duda lo estamos evaluando”, agregó el director de la entidad. Roa explicó que el eventual cambio formaría parte de una estrategia “para aumentar el interés” fuera de Sudamérica en la Copa Libertadores, una competición que se disputa desde 1960 con gran calado en la afición sudamericana.

“Estamos trabajando en una combinación de medidas para que el interés crezca fuera de Sudamérica”, concluyó el directivo comercial Roa. Las discusiones sobre el posible cambio tienen lugar en momentos en que la Conmebol discute la venta de los derechos de transmisión de televisión para el periodo 2027-2030, según The Athletic. Y sigue la estela de otras competiciones europeas de fútbol que han llevado las definiciones de algunos de sus torneos a otros países, como las supercopas de España e Italia.

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en Lima. FOTO: Tomada de redes sociales @Libertadores

Recientemente, la liga española intentó deslocalizar el partido liguero entre Barcelona y Villarreal para Miami, Estados Unidos, pero abortó el plan tras la férrea oposición de clubes, aficionados y jugadores. La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en Lima. Palmeiras y Flamengo chocarán por el cetro, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos de un club brasileño. En su más de medio siglo de existencia, la Copa Libertadores apenas disputó un juego por el título fuera de sus fronteras, en 2018, en la final que enfrentó a los dos equipos más populares de Argentina, Boca Juniors y River Plate.