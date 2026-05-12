Corte Suprema de EE. UU. prolonga permiso para vender píldoras abortivas por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo temporalmente el lunes el acceso vía correo a la píldora abortiva mifepristona, en un país en el que varios Estados han prohibido el acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo. El máximo tribunal prorrogó por tres días, hasta el jueves 14, la suspensión de una orden de un tribunal inferior que habría frenado la distribución por correo del medicamento en todo el país.
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ordenó el 1 de mayo detener el acceso por correo a la mifepristona, utilizada en la mayoría de los abortos en Estados Unidos.
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La decisión respondió a una demanda presentada contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por el estado de Luisiana, que tiene algunas de las leyes antiabortistas más estrictas del país.