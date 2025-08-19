x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así pretendieron ingresar marihuana a una cárcel en Rusia: usaron un “narcogato”

El animal utilizado por una banda delincuencial de ese país quedó bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

  • Este fue el gato con el que intentaron ingresar droga a una cárcel en Rusia. FOTO CORTESÍA
    Este fue el gato con el que intentaron ingresar droga a una cárcel en Rusia. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un grupo criminal intentó ingresar drogas al interior de una prisión ubicada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. Lo llamativo del suceso fue que contó con el uso de un gato. El felino, apodado “narcogato”, fue parte clave del intento fallido.

Le puede interesar: Talleres de duelo, un espacio para el dolor y la muerte en el Cementerio Museo de San Pedro.

El singular suceso tuvo lugar en un centro penitenciario, en donde las autoridades observaron la inédita estrategia para el ingreso de estupefacientes.

Los operativos llevados a cabo por los responsables del penal lograron frustrar el envío, pero quedaron sorprendidos con la inventiva criminal.

Los delincuentes operaban mediante un método inusual: utilizar un animal como mensajero para camuflar los ilícitos durante el ingreso al centro penitenciario.

El hallazgo generó sorpresa y asombro entre los trabajadores de la cárcel, ya que no era común detectar intentos de este tipo. La inclusión de un gato como colaborador en una acción delictiva muestra hasta qué punto las redes criminales se valen de medios insólitos para quebrantar la ley.

Pese a la originalidad ilícita, el desenlace fue de control total por parte de las entidades carcelarias, quienes retuvieron a los individuos involucrados. Entre tanto, el animal quedó al descubierto como portador de la carga.

Para la autoridades de Rusia, este incidente, además de lo inusual, planteó debate sobre los vacíos en la supervisión de objetos inertes o animales en los puntos de acceso a unidades de reclusión. Tradicionalmente, los controles se orientan a revisar personas y paquetes, pero pocas veces se contemplan animales como medio de tráfico de drogas.

Si bien el gato fue utilizado en contra su voluntad, este caso ha captado la atención en la región de Nizhni Nóvgorod por recurrir a un recurso inesperado y ha generado un debate sobre cómo fortalecer los protocolos para prevenir que se repitan situaciones semejantes.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

