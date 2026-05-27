“La vivienda nos cuesta la vida”: estalla protesta en España contra altos precios de los arriendos

La paciencia de los inquilinos en España llegó a su límite y así quedó demostrado este fin de semana, cuando una masiva jornada de movilización, por lo menos 23.000 personas según cifras de la Delegación del Gobierno y hasta 100.000 según los organizadores, desbordó las principales calles de Madrid. Convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y respaldados por un frente amplio de organizaciones sindicales, vecinales, feministas y ecologistas, la marcha partió bajo una consigna: “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”. Esta masiva protesta es el comienzo de una “oleada de movilizaciones” que se extenderá durante el mes de junio por 24 ciudades españolas, incluyendo focos críticos de presión inmobiliaria como Barcelona, Valencia, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Siga leyendo: ¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años

@eleconomistaes 🗣️ "Nuestra hija cobra 2.100 euros al mes y sigue viviendo con nosotros. No puede irse a vivir sola" 🏘️ Durante la manifestación por la vivienda celebrada esta domingo en Madrid, unos padres reclamaban soluciones, no para ellos, sino para los más jovenes. #vivienda #alquiler ♬ sonido original - eleconomistaes

Tres de cada cuatro días trabajados para pagarle al propietario o arrendador

La radiografía económica que motivó la indignación popular, según denunciaron los portavoces de la movilización, es el precio del arrendamiento en Madrid, que se ha disparado más de un 50% en los últimos cinco años. Actualmente, el costo medio de un alquiler en toda la Comunidad Autónoma de Madrid supera los 1.500 euros mensuales (unos 6,4 millones de pesos). Para las familias de clase trabajadora, esto se traduce en una ecuación matemática casi asfixiante, porque se ven obligadas a destinar más del 70% de sus salarios únicamente a cubrir el arriendo de una vivienda. En términos prácticos, tres de cada cuatro días laborados en el mes sirven exclusivamente para abonar la renta a los propietarios. Por eso, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, denunció con el panorama que viven cientos de jóvenes y arrendatarios en España al decir: “El rentismo está acaparando y encareciendo la vivienda; está bloqueando nuestras trayectorias vitales, destrozando nuestras ciudades y condenando al país a la precariedad. Vivimos atrapados en un sistema que impone alquileres inasumibles, cláusulas abusivas, contratos precarios y amenazas constantes de expulsión”.

Para frenar lo que catalogan como la “dictadura del rentismo”, los colectivos ciudadanos y los sindicatos exigen reformas estructurales inmediatas. Por un lado, piden contratos indefinidos para recuperar la figura del alquiler por tiempo indefinido y así frenar la inestabilidad habitacional. También exigen implementar medidas estatales drásticas para propiciar una bajada real de los cánones de arrendamiento, así como elevar por ley el salario mínimo y las pensiones mínimas a 1.500 euros mensuales para equipararlos al costo de vida actual.

Llamado a la huelga general en España

Ante lo que consideran una inacción cómplice de los instituciones y líderes políticos, el movimiento social ha decidido elevar el tono. Por eso, Alicia del Río llamó a los grandes sindicatos nacionales para irse a una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin al negocio inmobiliario especulativo. La lideresa social argumentó que “se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos” y arremetió contra los gobiernos locales y nacionales por permitir estas prácticas legales, acusándolos de utilizar recursos públicos para proteger los intereses financieros de una minoría. Como antecedentes de éxito a través de la presión social, el sindicato recordó que lograron paralizar la privatización de 800 viviendas tras un encierro en la Tesorería General de la Seguridad Social, y que consiguieron mantener a más de 100 familias en sus hogares tras una dura negociación con el fondo de inversión internacional Blackstone. Siga leyendo: Personas que viven en arriendo subieron del 36% al 45% en la última década Asimismo, la movilización contó con un fuerte respaldo político de izquierda y líderes sindicales. Incluso hay choque de visiones económicas sobre el tema del arriendo en España. Por un lado, desde la postura sindical y de izquierda, Paloma López (del Comisiones Obreras) exigió al Gobierno regional de Madrid abandonar su posición “insumisa” frente a la Ley Estatal de Vivienda y declarar de inmediato las “zonas tensionadas” para topar precios. Asimismo, criticó los planes locales enfocados en rentas medias-altas y urgió un esquema para las poblaciones más vulnerables. Por su parte, Unai Sordo, líder sindical español, propuso la meta ambiciosa de construir 2 millones de viviendas a precios asequibles en los próximos diez años, bajo la premisa de que ninguna familia deba gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda. Sin embargo, la respuesta de la derecha madrileña se hizo sentir con la réplica institucional que llegó por parte de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid (del opositor Partido Popular). Rodrigo tachó de “cómico y patético” que miembros del Gobierno central de Pedro Sánchez asistieran a la protesta cuando son ellos quienes ejecutan una ley que “hipoteca a los jóvenes”. El funcionario defendió que en ocho años el Ejecutivo central no ha construido viviendas en Madrid y que la única vía solvente es aumentar la oferta constructora sin intervenciones regulatorias ni “anuncios populistas”.

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El “espejo” de Barcelona: Los especuladores empiezan a retirarse

Mientras Madrid hierve en protestas, el panorama en Barcelona demuestra los primeros efectos de la intervención del mercado de vivienda y alquiler. Por ejemplo, la compraventa de edificios enteros de vivienda residenciales se desplomó un 31% en la capital catalana, pasando de 217 inmuebles en 2024 a 149 en 2025, según datos oficiales recopilados mediante el mecanismo de tanteo y retracto municipal. El comisionado de Vivienda de Barcelona, Joan Ramon Riera, celebró la cifra atribuyéndola directamente a las estrictas regulaciones impuestas (topes al alquiler tradicional, control al alquiler de temporada y restricciones a los colivings o habitaciones compartidas). “La posibilidad de beneficio inversor o especulador es menor. Todavía hay fondos buitre operando, pero ya no vienen más. La demanda especulativa va a la baja gracias a la regulación y nos quedamos con la residencial”.

Por otro lado, la adquisición de edificios completos ha sido históricamente la principal herramienta de los fondos de inversión (como la firma holandesa NAD, el entramado internacional de la calle Mallorca, o la patrimonialista catalana Lioness en el caso de la emblemática Casa Orsola) para expulsar comunidades enteras de vecinos, reformar los bloques y transformarlos en apartamentos de lujo o habitaciones de 1.000 euros. Por eso, el último informe semestral del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (OHB) arrojó conclusiones clave sobre el impacto real de la regulación de precios. En primer lugar, el precio medio de los nuevos contratos registrados ante el Incasòl bajó un 2,7%, pasando de 1.193 a 1.161 euros mensuales. Aunque el valor por metro cuadrado subió levemente debido a que hoy se rentan pisos más pequeños y se incorporan unidades nuevas al mercado. La segunda conclusión va en relación con los temores del sector inmobiliario tradicional, ya que el stock de viviendas en alquiler creció en 1.374 unidades, situándose en cerca de 230.000 vivienda activas. Los propietarios prefieren mantener a sus actuales inquilinos al no encontrar incentivos financieros para rotar contratos bajo la nueva ley. En tercer lugar, tras las nuevas trabas normativas catalanas, los contratos temporales sufrieron una abrupta caída del 53% en el último trimestre de 2025, disminuyendo a solo 1.282 contratos, confirmando que la presión regulatoria está logrando cerrar las grietas legales que utilizaban los rentistas para evadir los límites de precios.