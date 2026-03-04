Guerra entre EE. UU. e Irán ya habría costado más de US$1.000 millones, según estimaciones de Forbes

La nueva ofensiva militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán podría haber superado ya los US$1.000 millones en costos para los contribuyentes estadounidenses, de acuerdo con estimaciones citadas por Forbes. Y la factura podría escalar hasta cerca de US$100.000 millones, dependiendo de la duración y la intensidad del conflicto. La operación comenzó en la madrugada del sábado, tras más de un mes de crecientes tensiones entre Irán e Israel. En sus primeras 48 horas, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó haber atacado más de 1.250 objetivos en territorio iraní y publicó una lista de más de 20 activos y sistemas de armas utilizados. Le puede interesar: EE.UU. e Israel atacan Irán: claves de la guerra, respuesta de Teherán y muerte de Jameneí

Aviones derribados y despliegue previo

Solo el fin de semana, tres aviones F-15E Strike Eagle fueron derribados en Kuwait, lo que representaría pérdidas cercanas a US$300 millones, considerando que cada aeronave cuesta alrededor de US$90 millones. A esto se suman los gastos previos al inicio formal de los ataques. El traslado de tropas, barcos y aviones a la región habría costado unos US$630 millones, según estimaciones de Elaine McCusker, exfuncionaria del presupuesto del Pentágono y actual investigadora del American Enterprise Institute, citadas por The Wall Street Journal. Además, aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses ya estarían participando en la operación, con más efectivos en camino, según reportó The Washington Post. Conozca también: Netanyahu afirma que ofensiva contra Irán no será una guerra prolongada

El costo de cada arma en el campo de batalla

El despliegue incluye bombarderos B-2, drones kamikaze e interceptores THAAD de alto costo. FOTO: GETTY

El despliegue incluye activos de alto costo. Entre ellos: - US$13 millones diarios: operación de dos portaaviones en la región. Bloomberg informó que el USS Gerald Ford puede costar cerca de US$11,4 millones por día en funcionamiento. - US$43,8 millones: costo estimado de 1.250 drones de un solo uso, conocidos como “kamikaze”, con un precio unitario cercano a US$35.000. - US$130.000 a US$150.000 por hora: operación de bombarderos B-2, según reportes de The New York Times. - US$2 millones por unidad: misiles Tomahawk utilizados en los ataques. US$12,8 millones cada uno: interceptores de misiles antibalísticos THAAD. Expertos del sector defensa advierten que los ataques más complejos, que combinan drones de precisión y aeronaves tripuladas, pueden costar decenas de millones de dólares por operación. Lea más: Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

¿Cuánto podría costar la guerra?

Kent Smetters, director del Penn Wharton Budget Model, estimó en Fortune que el costo para los contribuyentes estadounidenses sería de al menos US$40.000 millones, aunque podría acercarse a US$65.000 millones e incluso alcanzar los US$95.000 millones si el conflicto se prolonga. Más allá del gasto militar directo, el impacto macroeconómico podría ser mayor. Smetters calcula que la guerra podría generar una pérdida económica para EE. UU. de entre US$50.000 millones y US$210.000 millones, debido a efectos sobre el comercio internacional y los mercados energéticos.

Un historial de alto gasto en la región