Cifra final de muertos por asfixia en caóticas celebraciones tras la clasificación de México en Mundial 2026

Cuatro personas murieron el miércoles de madrugada durante las multitudinarias celebraciones en Ciudad de México por la clasificación de la selección nacional a los octavos de final del Mundial 2026, informó el gobierno local.

La alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, dijo en rueda de prensa que salieron a festejar más de 1,4 millones de personas, concentradas sobre todo en el corredor turístico que va del Paseo de la Reforma al centro histórico.

“En este tipo de celebración siempre hay riesgos”, dijo la gobernante al anunciar que ordenó el refuerzo de los controles de seguridad para el partido del domingo, en el que México buscará pasar a cuartos de final ante Inglaterra en el estadio Azteca.

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Tres de las cuatro muertes fueron por asfixia en la zona de Reforma. Las víctimas son dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44.