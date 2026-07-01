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Cifra final de muertos por asfixia en caóticas celebraciones tras la clasificación de México en Mundial 2026

La causa de muerte de uno de los asistentes fue un paro cardiorrespiratorio provocado por un ataque epiléptico. Esto se sabe.

  • Cuatro personas murieron tras la clasificación a octavos de final de la Selección de México en el Mundial 2026. FOTO: AFP
    Cuatro personas murieron tras la clasificación a octavos de final de la Selección de México en el Mundial 2026. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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Cuatro personas murieron el miércoles de madrugada durante las multitudinarias celebraciones en Ciudad de México por la clasificación de la selección nacional a los octavos de final del Mundial 2026, informó el gobierno local.

La alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, dijo en rueda de prensa que salieron a festejar más de 1,4 millones de personas, concentradas sobre todo en el corredor turístico que va del Paseo de la Reforma al centro histórico.

“En este tipo de celebración siempre hay riesgos”, dijo la gobernante al anunciar que ordenó el refuerzo de los controles de seguridad para el partido del domingo, en el que México buscará pasar a cuartos de final ante Inglaterra en el estadio Azteca.

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Tres de las cuatro muertes fueron por asfixia en la zona de Reforma. Las víctimas son dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44.

El cuarto fallecido es un hombre de unos 30 años que fue trasladado a un hospital al sufrir un ataque epiléptico y un sangrado del tubo digestivo. Falleció de un paro cardiorrespiratorio.

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Brugada lanzó un llamado a “festejar con civismo”. El gobernante pidió además que los aficionados opten por ir a otras plazas públicas distintas a la del Ángel de la Independencia, habitualmente el epicentro de los festejos.

“Nuestra solidaridad y apoyo”, dijo al iniciar su rueda de prensa matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lamentó estos fallecimientos. Aseguró que sus familias contarán con el apoyo de las autoridades.

Según el informe de la alcaldía, se realizaron 1.615 atenciones médicas y una veintena de personas tuvieron que ser hospitalizadas. Las autoridades ordenaron la prohibición de vender alcohol en las zonas donde se realizan las celebraciones.

La mexicana ganó el martes en el estadio Azteca su primer partido mundialista de selección directa en 40 años, con un triunfo por 2-0 contra Ecuador.

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