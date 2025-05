A los 50 años cumple sueño de estudiar para DT de fútbol y su reacción se viraliza

En el video se oye que el profesor avanzaba con la lista de nombres y sus calificaciones, pero nada que se oía la de Carlos. El aviso terminó y no lo mencionaron. Ante esto, preguntaron si faltaba alguien, a lo cual el hombre aviso que faltó su calificación.

“Ese día, él estaba preocupado porque había tenido poco tiempo para estudiar. Estaban diciendo los resultados y eran todas muy bajas notas. Me dio desconfianza, pero él siempre se saca buenas notas”, contó al medio argentino Todo Noticias la hija del periodista, Violeta, que en ese momento estaba con sus amigas en una pijamada.

“Esperando la nota yo sospechaba que me podía llegar a ir bien porque era un multiple choice y más o menos te das cuenta, pero cuando fueron pasando los nombres y no me nombraba, creció la ansiedad”, relató Carlos al mismo medio sobre la escena que se vio en el video.

En respuesta, el docente le confesó que no lo había anunciado apropósito. “Te dejé para lo último para felicitarte, Carlos. Un 10, felicitaciones”, expresó. Y su esposa e hija no ocultaron su felicidad por este logro.

Sobre ese momento, el periodista y estudiante declaró que “lo viví sorprendido porque en realidad no sabía el contexto familiar hogareño que iba a tener en el momento del examen. Las chicas estaban haciendo pie en casa para hacer la pijamada y cuando le comenté a Pao que iban a dar las notas, me pidió que me saque el auricular, así escuchaban todas y vinieron con el teléfono”.