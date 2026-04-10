Daniel Noboa le responde a Petro en medio de guerra arancelaria y lo acusa de no tener “compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”

La tensión entre Colombia y Ecuador cada vez aumenta, pues con el anuncio de un incremento en los aranceles, el presidente Petro calificó la decisión de monstruosidad. Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, le respondió.

Desde el vecino país se ha justificado la implementación de aranceles contra los productos colombianos como una respuesta a una presunta falta de implementación de medidas para mejorar la seguridad en la frontera por parte de Colombia.

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“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, escribió el presidente Noboa, agregando que desde que las autoridades ecuatorianas reforzaron la seguridad en la frontera, “las muertes violentas se redujeron en un 33 %”.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, puntualizó Noboa, dejando quizás la puerta abierta a negociar con un nuevo presidente, algo que ocurriría desde el próximo 7 de agosto cuando se posesione el ganador de la contienda electoral.