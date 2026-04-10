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Daniel Noboa le responde a Petro en medio de guerra arancelaria y lo acusa de no tener “compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”

A pesar del mensaje justificando la medida del incremento de la “tasa de seguridad”, el mandatario ecuatoriano dejó una puerta abierta para la negociación de las medidas. Aquí los detalles.

  • El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó en su cuenta de X al Gobierno colombiano de no tener compromiso en la “lucha contra el narcoterrorismo”. FOTOS: Getty y @DanielNoboaOk
    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó en su cuenta de X al Gobierno colombiano de no tener compromiso en la “lucha contra el narcoterrorismo”. FOTOS: Getty y @DanielNoboaOk
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
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La tensión entre Colombia y Ecuador cada vez aumenta, pues con el anuncio de un incremento en los aranceles, el presidente Petro calificó la decisión de monstruosidad. Daniel Noboa, mandatario ecuatoriano, le respondió.

Desde el vecino país se ha justificado la implementación de aranceles contra los productos colombianos como una respuesta a una presunta falta de implementación de medidas para mejorar la seguridad en la frontera por parte de Colombia.

Lea también: Ecuador sube al 100 % los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, escribió el presidente Noboa, agregando que desde que las autoridades ecuatorianas reforzaron la seguridad en la frontera, “las muertes violentas se redujeron en un 33 %”.

“En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico, puntualizó Noboa, dejando quizás la puerta abierta a negociar con un nuevo presidente, algo que ocurriría desde el próximo 7 de agosto cuando se posesione el ganador de la contienda electoral.

El incremento de aranceles del 50 % al 100 % aplicará a partir del 1 de mayo. “La seguridad nacional es una prioridad innegociable”, justificaron las autoridades ecuatorianas en un comunicado.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero de 2026 cuando el presidente Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas. La medida fue respondida con el decreto 0170 de 2026 que estableció aranceles recíprocos a más 70 productos ecuatorianos, además de una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El trámite judicial fue admitido por el organismo que abrió una investigación evaluando si lo hecho por Ecuador vulnera las normas comerciales del bloque regional.

A partir del mes de marzo, la presión desde Quito aumentó y dicha tasa pasó a estar en un 50 %. En ese mismo mes hubo un encuentro virtual gestionado por la Comunidad Andina donde estuvo presente la viceministra colombiana Juana Castro y su homólogo ecuatoriano, Alejandro Dávalos, sin embargo, no hubo ningún resultado.

En medio de la imposición de aranceles, el Gobierno colombiano ha suspendido la interconexión eléctrica con Ecuador además del cierre de la frontera terrestre para productos estrella del vecino país como arroz y banano.

A su vez, Ecuador ha incrementando el costo del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de sus oleoductos, elevando la tarifa de 3 a 30 dólares por barril.

Siga leyendo: Petro ordenó a embajadora en Ecuador “venir de inmediato” tras aumento de aranceles del gobierno Noboa

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