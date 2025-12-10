Video | La sentida interpretación de Alma Llanera, todo un himno venezolano que Danny Ocean cantó en la entrega del Nobel de Paz

Aunque la ausencia de María Corina Machado se sintió, la venezolanidad llenó todos los rincones del Ayuntamiento de Oslo, donde este miércoles se entregó el Nobel de Paz a la opositora venezolana.
En video: Reviva la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
Y ese orgullo patrio se expresó aún más cuando el cantante Danny Ocean se subió al escenario en compañía del pianista Curtis Crump Jr., para interpretar una de las canciones más emotivas y simbólicas para el pueblo venezolano: Alma Llanera.