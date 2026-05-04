“David da Vinci”, el niño prodigio con coeficiente intelectual superior al de Einstein: “Los genios ya están en la tumba”

“Los genios ya están en la tumba y, si son genios, es porque hicieron cosas geniales”, dijo con modestia Edgar David Camacho, un niño prodigio de apenas 10 años, cuyo coeficiente intelectual es de 162, muy por encima del mínimo de 130 que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para catalogar a una persona como superdotada.
A él no le gusta ser comparado con Albert Einstein ni con Stephen Hawking, pues considera que todavía le falta mucho para llegar al nivel de estos científicos que contribuyeron de gran manera a la ciencia.