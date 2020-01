De militares en Venezuela a carniceros en Colombia

Juan pasó de ser teniente de la Guardia Nacional a deshuesar pollos, filetear jamón, salchichón y queso, y por unos minutos frenó su labor para contar su historia. “Tenía ilusión, me gustaba la formación militar, a pesar de lo fuerte. Aprendí disciplina, orden, respeto y el valor por la familia”, señala el teniente que desertó, mientras reitera que no quiere exponerse con fotos, con algo de desconfianza por lo que ha tenido que vivir en estos casi 11 meses. Ingresó a los 18 años a la Academia Militar de la Guardia Nacional, ubicada en Caracas y egresó con el título de licenciado en ciencias y artes militares y el grado de subteniente.

Ya no llevan armas, están detrás de refrigeradores que exhiben carne, pollo y embutidos, y usan botas de caucho de caña alta, delantales plásticos y pañoletas. Se encargan de preparar los productos cárnicos que despachan a diario en el local comercial en el que laboran. Un trabajo que jamás pensaron realizar, pero que les da la oportunidad de subsistir. Lo único que pidieron para hablarle a este diario fue que les cambiaran las identidades y que no salieran fotografías de sus rostros. “Nos permite tener el sustento”, dicen ambos.

La vida del militar venezolano se mantiene en esa disyuntiva. Recuerda que se cansó de las órdenes de represión y una de estas no la acató, por lo que fue enviado a prisión por no cumplirla. “Cuando me negué empezó todo”, dice Juan, recordando que lo perseguían, le intervinieron el celular y, cómo no, llegaron las represalias: “Me hicieron preso. Estuve en un calabozo de presos comunes. Gente que yo mismo había llevado a la cárcel y me trataron como un criminal. Temí por mi vida”.

Aunque logró recuperar su libertad, lo primero que pensó fue en desertar, porque pedir el retiro era prácticamente imposible en medio de la tensión militar que vive Venezuela. “En el caso de los oficiales, quien pida la baja, será acusado de traición a la patria, con una pena de 20 años”.

La decisión no es fácil, dice Francisco, quien explica que tuvo que madurar la idea por un buen tiempo, pues por la mente pasan las ideas de que lo van a matar o que morirá en una cárcel por “traicionar a la patria”. “Lo pensé mucho por mi familia, pero era una decisión que tenía que tomar porque ahí adentro ya no quería estar”.

Llegó el día en que la decisión se tomó, desertó y lo que más temía “¿de qué voy a vivir?”, empezó a hacer estragos en su mente.

Los temores de Francisco, no se materializaron. Desertar y pasar por una trocha le cambió la vida, pues consiguió trabajo y pudo darse cuenta que en la vida civil podía ganar un mejor sueldo que en la Guardia.

Al poco tiempo de haber huido, con menos de un año de trabajo, Francisco ya compró un lote de terreno en donde comienza a construir la vivienda que compartirá con su esposa. “Por ahora no vamos a tener niños. Aquí el ascenso ha sido más rápido que en Venezuela”.

Agradece a Colombia por la oportunidad que le da de trabajar y poder enviar algo de dinero a sus padres, quienes siguen sobreviviendo en el país vecino.