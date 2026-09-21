Delcy Rodríguez llegó a EE. UU. para participar en Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en sus redes sociales. “En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”, escribió Rodríguez en X (antiguo Twitter). Le puede interesar: Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en la ONU: esto se sabe. Será el regreso de un mandatario venezolano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, espacio en el que no tenían participación desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018. El exdirigente venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de “narcoterrorismo”.

El Gobierno de ese país ha manejado con hermetismo el viaje de Rodríguez, que no fue confirmado hasta el domingo por parte del Ministerio de Comunicación. “Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, apuntó en un video en redes sociales.

Las autoridades no han hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la Asamblea. Por su parte, Caracas no ha confirmado este encuentro.

Delcy Rodríguez asumió la Presidencia de Venezuela en enero de este año tras la caída de Maduro en un operativo de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria.

Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles. La Asamblea General de la ONU se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas es el principal órgano deliberativo, de representación y normativo de la organización, donde los 193 Estados miembros tienen voz y voto por igual. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Delcy Rodríguez viajó a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU? Delcy Rodríguez viajó a Nueva York para representar a Venezuela en la 81.ª Asamblea General de la ONU. Su presencia devuelve al Gobierno venezolano a este foro internacional de alto nivel tras la participación de Nicolás Maduro en 2018. ¿Qué es la Asamblea General de la ONU y por qué es importante para Venezuela? La Asamblea General de la ONU es el principal órgano deliberativo y representativo de Naciones Unidas, donde participan sus 193 Estados miembros. Para Venezuela, su participación permite exponer posiciones oficiales y mantener contactos diplomáticos con otros gobiernos. ¿Cuándo es la Asamblea General de la ONU 2026 y dónde se celebra? La Asamblea General de la ONU 2026 se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El debate general de la 81.ª sesión está programado del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre. ¿Cuándo se reunirán Donald Trump y Delcy Rodríguez y qué se sabe del encuentro? Donald Trump y Delcy Rodríguez tienen prevista una reunión en Nueva York el martes 22 de septiembre, al margen de la Asamblea General. La información fue comunicada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aunque la agenda concreta del encuentro no se ha hecho pública.