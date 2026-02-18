x

Delcy Rodríguez habló con Gustavo Petro y definieron detalles sobre su próxima reunión

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que tuvo una conversación con el mandatario colombiano para definir la agenda de un encuentro binacional. Esto es lo que se sabe.

  • Delcy Rodríguez dio detalles sobre los temas que se tratarán en la reunión que tendrá con Gustavo Petro. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 40 minutos
bookmark

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó que próximamente se reunirá con Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ya tendrían definida la agenda para su encuentro.

Así lo confirmó la heredera de la dictadura de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales. Rodríguez informó que tuvo una conversación telefónica con el mandatario colombiano.

Lea también: Petro revela que habló con Delcy Rodríguez, presidenta ilegítima de Venezuela, y la invitó a Colombia

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, dijo.

La venezolana explicó que en dicha reunión se buscará avanzar en temas claves de la agenda energética, económica y de seguridad que involucran a los dos territorios, “en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

La llamada entre Rodríguez y Petro este miércoles confirma el anuncio hecho por el Dapre el pasado 8 de enero, donde el gobierno anunció una invitación a Rodríguez a la Casa de Nariño para “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”.

Ese anuncio se dio en medio de una llamada que sostuvo Gustavo Petro con Donald Trump, días después de la captura de Nicolás Maduro, y que sirvió para alivianar el tono entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos.

En esos días, justamente había tensión entre ambas napaíses, ya que, a través de la Cancillería, el gobierno colombiano había expresado su rotundo rechazo a las acciones militares en Caracas que terminaron con la captura de Nicolás Maduro y acusaron al gobierno de Trump de cometer acciones “contra la integridad territorial y autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela”.

Siga leyendo: Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato”, pero reparar el gasoducto tardaría hasta dos años

