Colombianos en EE. UU. denuncian menos mesas para la segunda vuelta, ¿qué dice la Cancillería?

A menos de tres semanas de las elecciones en segunda vuelta y tras las denuncias que surgieron en el exterior por demoras en los consulados para poder votar, sigue alerta la preocupación de colombianos residentes en Estados Unidos por la logística electoral que se implementaría en los consulados. En particular, la inquietud está relacionada con una posible reducción en el número de mesas habilitadas para la jornada electoral del próximo 21 de junio. En una denuncia a la que accedió este diario se señaló que, mientras que durante la primera vuelta presidencial fueron instaladas nueve mesas de votación, para la segunda vuelta podrían habilitarse únicamente cinco en el consulado móvil de Dallas, Texas.

Lo que terminaría ocasionando una situación que, de confirmarse, podría generar demoras, largas filas y dificultades para los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho al voto. De acuerdo con la denuncia, allí cada mesa de votación suele estar diseñada para atender alrededor de 450 electores. Bajo esa proyección, las nueve mesas que funcionaron durante la primera vuelta habrían tenido capacidad para recibir a cerca de 4.050 votantes. Sin embargo, si el número de mesas se reduce a cinco, cada una tendría que asumir la atención de aproximadamente 810 personas, redoblando la carga de electores. Por lo que se han despertado dudas sobre la viabilidad operativa de la jornada y sobre la posibilidad de que se presenten congestiones que terminen afectando la participación de los ciudadanos.

Es más, en el comunicado oficial, el Consulado General de Colombia en Houston informó exactamente esto: que solo habrá cinco mesas de votación, número autorizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender el potencial electoral de los colombianos residentes en Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas. Asimismo, recordó que el próximo 21 de junio los ciudadanos solo podrán sufragar en la ciudad donde se encuentren inscritos, en una jornada que se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Sobre la reducción se estableció que “si bien la intención del Consulado era mantener los mismos puestos de votación para la segunda vuelta, por razones de fuerza mayor se hizo necesario realizar algunos cambios”.

Comunicado del Consulado de Colombia en Houston.

Denuncias de demoras en primera vuelta

Durante las jornadas de votación en el exterior para elegir, en primera vuelta, quiénes pasarían al balotaje, se difundieron en redes sociales quejas por demoras. Estas apuntaron a extensas filas, lentitud en las mesas y personas que no alcanzaron a sufragar antes del cierre de la jornada. Los reportes llegaron principalmente desde ciudades de Estados Unidos, como Miami, y desde Europa, especialmente desde Londres, Inglaterra, donde usuarios compartieron fotografías y mensajes en redes sociales describiendo lo que consideraron una logística insuficiente frente al alto número de votantes. A través de videos por redes e imágenes, varios ciudadanos manifestaron su descontento tras no lograr votar pese a hacer la fila desde temprano. Lea también: Colombianos en el exterior denuncian que se quedaron sin votar en el primer día de elecciones por largas filas y retrasos