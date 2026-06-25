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Horas antes de los terremotos, Venezuela supo que su deuda llegó a 240 mil millones de dólares

La deuda externa de Venezuela llegaría a US$240.000 millones, revela Financial Times. Este dato se supo horas antes de los terremotos que sacudieron al vecino país.

  • Jorge Rodriguez, Delcy Rodriguez y Diosdado Cabello en conferencía de prensa por los terremotos ocurridos este jueves 24 de junio en Venezuela. FOTO: Tomada de video.
    Jorge Rodriguez, Delcy Rodriguez y Diosdado Cabello en conferencía de prensa por los terremotos ocurridos este jueves 24 de junio en Venezuela. FOTO: Tomada de video.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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Financial Times reveló que la deuda externa de Venezuela llegó a US$240.000 millones, cifra que duplica estimaciones y golpeó al país tras los terremotos de este 24 junio.

La tarde del 24 de junio, Venezuela sufrió la secuencia sísmica más fuerte que ha registrado el país en más de 125 años. Un primer sismo de magnitud 7,2 sacudió cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a las 6:04 de la tarde hora local. Apenas 39 segundos después, antes de que el suelo dejara de temblar, llegó el evento principal, un terremoto de magnitud 7,5 con epicentro en Yumare, en la misma región donde Venezuela concentra parte de su infraestructura petrolera.

El fenómeno, conocido como “doblete sísmico”, provocó el colapso de edificios en Caracas, el cierre del principal aeropuerto internacional del país y alertas de tsunami que llegaron hasta Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano decretó estado de emergencia y reportó daños estructurales en zonas como San Bernardino, en la capital, La Guaira, y en el estado Carabobo.

Pero horas antes de que la tierra temblara, ya se sabía que las finanzas del país estaban a punto de hacerlo también.

Lea aquí: Decretan estado de emergencia en Venezuela tras terremotos: su principal aeropuerto fue cerrado por “graves daños”

La cifra que cambia todo: US$240.000 millones

Según reveló el diario británico Financial Times, citando fuentes extraoficiales, Venezuela se prepara para anunciar una deuda externa total cercana a los US$240.000 millones. Es una cifra muy superior a lo que el mercado venía calculando, que oscilaba entre US$150.000 y US$200.000 millones.

El monto se conocerá oficialmente cuando Caracas presente a sus acreedores la situación real de sus finanzas, en lo que se perfila como la mayor reestructuración de deuda soberana del mundo.

Hay un detalle que el FT subraya como inusual para una reestructuración de esta magnitud, el análisis de sostenibilidad de la deuda no fue elaborado por el Fondo Monetario Internacional.

Esa ausencia podría jugar en contra de Venezuela frente a los tenedores de bonos, que podrían interpretar la fragilidad del diagnóstico como una invitación a exigir mayores recortes sobre el valor de la deuda. Algunos sectores de la oposición venezolana, de hecho, temen que avanzar sin el respaldo del FMI debilite la posición negociadora del país.

Entérese: Venezuela firma un memorando con empresa estadounidense para recuperar su sistema eléctrico

El plan de Delcy Rodríguez y la apuesta de Centerview Partners

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, aspira a cerrar un acuerdo con los acreedores antes de que termine el año.

Si lo logra, Venezuela podría regresar a los mercados internacionales de capital tras casi una década de exclusión bajo el gobierno de Nicolás Maduro, capturado en enero en una operación militar estadounidense.

El banco de inversión Centerview Partners, contratado como asesor financiero por Caracas, trabaja en un plan para que la deuda vuelva a ser sostenible. Ese documento se conocerá a comienzos de julio.

A esto se suma otro dato clave que se conocerá a finales de este mes, un marco macroeconómico que estimará el tamaño actual de la economía venezolana en apenas US$100.000 millones.

Para contextualizar la caída, en 2012, el último año completo de Hugo Chávez en el poder, la economía valía US$370.000 millones. Con la nueva cifra de deuda, el indicador de deuda sobre PIB superaría el 200%.

De los US$30.000 millones de Chávez a los US$240.000 millones de hoy

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la deuda externa de Venezuela rondaba los US$30.000 millones, una cifra que el propio mandatario consideraba excesiva en su momento.

Hoy, después de dos décadas que incluyeron el mayor auge petrolero de la historia del país, esa deuda se multiplicó por ocho.

Así se divide la deuda venezolana, según el desglose conocido

De acuerdo con el reporte de analistas económicos de Venezuela, la deuda se distribuye de la siguiente manera:

-US$60.000 millones en bonos del Estado y de PDVSA.

-US$40.000 millones en intereses impagos, que crecen US$5.000 millones cada año.

-US$30.000 a US$50.000 millones adeudados a petroleras y proveedores por facturas sin pagar.

-US$20.000 millones o más en demandas judiciales derivadas de expropiaciones.

-US$10.000 a US$20.000 millones con China.

-US$6.000 millones con Rusia.US$4.000 millones con bancos de desarrollo.

Lea aquí: Venezuela rompe su récord exportador de petróleo desde las sanciones de 2019

Las voces de la economía: lo que dicen los expertos

Tras los datos, el economista Leonardo Vera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y exbecario Andrés Bello de la Universidad de Oxford, indicó que, de confirmarse, la deuda equivaldría a 2,4 veces el PIB del país y hasta ocho veces los ingresos petroleros estimados para este año, unos US$8.500 por habitante.

Incluso, su pregunta de fondo apunta al destino de esos recursos y a quién debe rendir cuentas por ellos.

Por su parte, para la especialista en finanzas internacionales Rosana Sosa García, el debate ya superó el impacto de las sanciones. La discusión central, dijo, es qué implica para Venezuela reconocer una deuda equivalente al 200% del PIB, y advirtió que “la sostenibilidad de cualquier reestructuración depende de determinar primero cuánto de esa deuda es legal y financieramente exigible”.

Asimismo, el ingeniero y columnista venezolano Freider Gandica Morales recordó que cuando Chávez asumió el poder en 1999 la deuda externa estaba entre US$28.000 y US$33.000 millones, y calificó el incremento como un saqueo: “No solo se robaron nuestra plata, es que incrementaron la deuda a 240.000 millones de dólares”, escribió.

En ese orden, el economista Fabio Valentini detalló que la cifra revelada por el FT es la prueba contable del fracaso del modelo chavista.

Según sus cálculos, “esta reestructuración superaría incluso al default griego de 2012, que rondó los US$200.000 millones, convirtiéndose en récord mundial, pero “del fracaso”.

Destacó que el mercado nunca conoció el verdadero tamaño del hueco fiscal y que Venezuela perdió cerca del 70% de su riqueza nacional, al pasar de una economía de US$370.000 millones en 2012 a una de apenas US$100.000 millones hoy. “Así termina quien gasta lo que no tiene, destruye lo que produce y roba lo poco que entra”, dijo.

En contexto: Venezuela reconoce que su economía se desplomó un 75% entre 2014 y 2020

Por su lado, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Guillermo Arcay Finlay llamó la atención sobre un problema técnico de fondo, dijo que nadie sabe con certeza cuánto es realmente el PIB de Venezuela en dólares, porque el Banco Central del país perdió el rastro de esa cifra hace años.

Por eso, sostuvo, los acreedores van a cuestionar tanto los datos fiscales como cualquier tipo de cambio implícito que el gobierno presente, y nada debería avanzar hasta que una misión estadística del FMI reconstruya y audite las cifras macroeconómicas venezolanas.

También el economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, se unió a las reacciones y se cuestionó: la gran pregunta ya no es cuándo se reestructurará la deuda, sino cuánto debe realmente el país.

“Mientras algunos cálculos previos hablaban de entre US$160.000 y US$170.000 millones, el FT eleva la cifra a US$240.000 millones, una diferencia que cambia por completo la magnitud del desafío”, se preguntó.

El análisis más extenso vino del economista Francisco Rodríguez, investigador senior del Centro para la Investigación de las Políticas Económicas (CEPR). Según explicó, el Banco Central de Venezuela reportó por última vez una deuda externa de US$129.000 millones en el primer trimestre de 2019, antes de dejar de publicar cifras.

La pregunta que se desprende de ahí es cómo el país acumuló unos US$100.000 millones adicionales en siete años.

Parte de la respuesta, según Rodríguez, está en lo que esas cifras oficiales nunca cubrieron, “unos US$20.000 millones en laudos arbitrales por expropiaciones, otros US$10.000 millones en deuda interna no contabilizada, y US$46.000 millones en intereses vencidos sobre bonos y pagarés”.

Al sumar todo esto y descontar pagos de deuda conocidos, como los que Venezuela hizo a empresas como Chevron mediante ventas de petróleo, Rodríguez llega a una cifra de entre US$150.000 y US$190.000 millones, dependiendo de si se habla de deuda externa, consolidada o bruta.

Eso deja, según su cálculo, “más de US$50.000 millones que no pueden rastrearse a instrumentos públicamente conocidos”.

La explicación más probable, dice, es que el gobierno de Maduro contrajo nueva deuda entre 2019 y 2025 a través de pagarés en dólares bajo ley venezolana, probablemente entregados en condiciones favorables a personas cercanas al régimen, en momentos en que las sanciones financieras de Estados Unidos hacían ilegal que inversionistas estadounidenses adquirieran nueva deuda venezolana.

Rodríguez plantea una pregunta de fondo sobre la legitimidad de esos pasivos, contraídos por un gobierno que no era reconocido por gran parte de la comunidad internacional ni por la mayoría de los venezolanos.

Por eso, insiste en la necesidad de una auditoría independiente de la deuda, supervisada por un comité no partidista, y no por la firma que el propio gobierno venezolano contrató pagándole US$150 millones. Sobre esa base, sostiene, “debería ser el máximo tribunal del país el que determine si esa deuda constituye una obligación legítima de la nación”.

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