Diosdado Cabello celebró respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

El ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello, agradeció el respaldo que el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó días atrás sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano dio la orden el pasado fin de semana a las Fuerzas Armadas de Colombia que cualquier operación militar de Colombia que involucre a “países hermanos”, como Venezuela, requiere aprobación previa de esos gobiernos y que, por lo tanto, una operación sin este tipo de aprobaciones sería vista como “una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

Lea también: Petro dice que cualquier operación militar contra Venezuela sin aprobación sería agresión a Latinoamérica

Las palabras de Petro fueron en respuesta a la orden que dio el presidente de Estados Unidos a sus fuerzas armadas de combatir los carteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. En ese listado aparece el Cártel de los Soles, el cual, según Washington, es liderado por Nicolás Maduro.